    Без помпезных речей. В селе Чапланово Холмского района открыли новую амбулаторию

    Здание площадью 250 кв. метров расположилось в центре села. Просторные светлые кабинеты, новое медицинское оборудование. Здесь будут вести прием врачи, работать процедурный кабинет.

    В селе Чапланово Холмского района открыли амбулаторию
    Предусмотрено помещение для аптечного киоска — после получения лицензии здесь можно будет приобрести все необходимые лекарства. До сегодняшнего дня сельчанам приходилось ездить в город даже за анальгином.
    Пользоваться услугами медучреждения будут и жители соседних сел — Пожарского и Бамбучков.
    Открытие амбулатории провели без помпезных речей и перерезания красной ленточки. Приехал губернатор Валерий Лимаренко, осмотрел новое здание, поговорил с людьми. В день открытия сюда уже пришли первые пациенты.
    Врач-стоматолог Александр Петров с гордостью показывает кабинет:
    — Современная стоматологическая установка, все необходимые препараты. Просто приятно работать в таких условиях.
    Ирина НОВИКОВА.

    СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА