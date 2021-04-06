Без помпезных речей. В селе Чапланово Холмского района открыли новую амбулаторию

Здание площадью 250 кв. метров расположилось в центре села. Просторные светлые кабинеты, новое медицинское оборудование. Здесь будут вести прием врачи, работать процедурный кабинет.

Предусмотрено помещение для аптечного киоска — после получения лицензии здесь можно будет приобрести все необходимые лекарства. До сегодняшнего дня сельчанам приходилось ездить в город даже за анальгином.

Пользоваться услугами медучреждения будут и жители соседних сел — Пожарского и Бамбучков.

Открытие амбулатории провели без помпезных речей и перерезания красной ленточки. Приехал губернатор Валерий Лимаренко, осмотрел новое здание, поговорил с людьми. В день открытия сюда уже пришли первые пациенты.

Врач-стоматолог Александр Петров с гордостью показывает кабинет:

— Современная стоматологическая установка, все необходимые препараты. Просто приятно работать в таких условиях.

Ирина НОВИКОВА.