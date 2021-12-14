В час пик автобусы делят проезжую часть со снегоуборочной техникой. Не всегда удачно

Около 10 часов утра 14 декабря на автобусной остановке «Рынок «Восток»» на улице Ленина в Южно-Сахалинске автобус маршрута №63 столкнулся с фронтальным (ковшовым) погрузчиком.

Техника работала на расчистке проезжей части от большого количества снега. Рядом находились рабочие в ярких жилетах. Автобус, к счастью, получил несильные повреждения, и пассажиры не пострадали. Но в любом случае единица общественного транспорта на некоторое время выбыла из строя, нарушился график движения…

Закономерен вопрос к мэрии и ко всем, кто причастен к организации дорожного движения. Нельзя ли согласовать графики работы общественного транспорта и проведения дорожных работ? В данном случае активная расчистка центра города от снега пришлась примерно на утренний час пик у автобусов. Если бы дорожные службы приступили к расчистке раньше, еще затемно, то успели бы закончить свою работу до напряженного периода у автобусников.

Зима с ее метелями еще впереди, и сколько еще автобусов может быть повреждено из-за непродуманной организации таких работ?

«Советский Сахалин» направил соответствующие запросы в мэрию и ГИБДД.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска, график работы снегоуборочной техники подрядных организаций разработан таким образом, чтобы большую часть работы выполнить в ранние утренние часы до начала активного трафика, а также в вечернее время после часа пик.

В течение дня работы по расчистке и вывозу снега производятся точечно. Это небольшое механическое ДТП произошло после часа пик. Причины и виновного установит ГИБДД. В любом случае водители любых автотранспортных средств, в том числе дорожной техники и пассажирских автобусов, должны соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть внимательными на дорогах.