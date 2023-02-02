В Чехове скоро появится современный спортивный зал. Он станет самым крупным после «Холмск-Арены»

Первый и единственный в селе современный объект строят в районе улиц Парковой, Рудановского и Северной, около нового сквера. Подрядчик уже закончил монтаж металлоконструкций блока.

— Сейчас здание готово на 50 %, — рассказал руководитель компании «ЮВА» Владимир Алексеев. — Завершаем установку оконных блоков, строители начали монтаж внешних панелей.

Как сообщили в холмской мэрии, в зале 42 х 33 метра будут заниматься ребята из детской команды по футболу, а также секции тхэквондо. Их родители и все желающие смогут ходить в тренажерный зал. Для пенсионеров планируются мероприятия в рамках проекта «Забота 65+». Теперь в селе появится возможность проводить различные соревнования не только районного, но и областного уровня.

Пока что 30 учеников секции тхэквондо занимаются в маленьком зале «Мужество». По словам их тренера Вячеслава Кима, ребятам в нем тесно. И спортсменов очень радует строительство большого здания, в котором будет все для комфортных тренировок –трибуны для болельщиков, душевые, медкабинет, тренерская, гардероб и много места для его подопечных.

Строительство современного спортзала планировали еще год назад. Сдача объекта перенесена на 17 октября 2023 года.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.