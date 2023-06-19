В «Чемпионе» готовят будущих чемпионов. Тренер по карате открыл спортивный детский лагерь на Кунашире

Илья Кучеров занимается карате с восьми лет, сейчас ему 28. В 2014 году у него появилась идея организовать детский лагерь по этому виду спорта. Спустя год с помощью военных ему удалось открыть палаточный лагерь «Чемпион», а в 2016 Илья уже взял под этот проект «дальневосточный гектар».

Тренера привлекло то, что земля по программе дается бесплатно, а сама процедура получения земельного участка очень простая: выбрать на карте необходимое местоположение, подать заявку и подписать договор.

– Участок я выбрал недалеко от поселка, рядом с пляжем. Ключевым фактором было наличие пресной воды, а там как раз протекает ручей. Так что все сложилось наилучшим образом. В 2018 году на «гектаре» мы поставили цветные домики для ребят, столовую, вспомогательные помещения, появились две площадки татами, место для спортивных игр, – рассказал Илья. – Наш лагерь еще и экологичен. Мы стараемся максимально использовать солнечную энергию, купили солнечные батареи. Рассматриваем вариант установки ветрогенераторов.

Уникальность лагеря «Чемпион» в том, что он объединяет детей, стремящихся изучить искусство карате, укрепить здоровье и побывать в одном из самых красивых уголков страны. Сейчас на Кунашир приезжают тренироваться юные спортсмены из всех регионов России – Москвы, Архангельской области, Осетии, Дагестана. Средний возраст учеников – от 7 до 16 лет. С 20 июля по 15 августа школьники селятся в домиках и погружаются в дисциплину искусства карате. Каждый день у них по две-три тренировки, плюс спортивные игры.

– Территория лагеря хорошо оборудована. Это не пятизвездочный отель, но здесь есть все необходимое для комфортного проживания и занятий. В лагерь мы, как правило, принимаем около 30 детей. В принципе, можем и больше, но для этого придется нанимать дополнительный обслуживающий персонал в столовую, – рассказал Илья Кучеров. – Сейчас в команде три тренера, повар, медработник, координатор и наемные рабочие по необходимости. Стоимость путевки на месяц невысокая – около 20 тысяч рублей. Мы стараемся держать ее на доступном уровне, так как для нас этот проект социальный. В эту цену входит проживание, трехразовое питание и занятия.

Все тренеры – это мастера спорта, отмеченные призами региональных соревнований, всероссийских чемпионатов и международных соревнований. Сам Илья Кучеров – двукратный чемпион Европы и призер Кубков мира, сейчас возглавляет Южно-Курильскую федерацию карате.

В лагере стараются полностью погрузить в дисциплину. Для этого обучают философии, упражнениям для физического развития, отработке приемов и стойкам. Помимо этого, ребятам обеспечивают досуг и спортивные игры.

Многие из учеников занимают призовые места в спортивных соревнованиях: Степан Симыкин и Ульяна Сергеевич выиграли первое место на соревнованиях первенства ДФО.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.