В череде смертоносных атак мы немеркнущий май обрели

В День Победы в строю «Бессмертного полка» в России прошагало свыше 12 миллионов человек. Это рекордная цифра за все время проведения патриотической акции.

В островном регионе в традиционном шествии участвовали 28 340 человек. Самым массовым оно было в Южно-Сахалинске, где более 10 тысяч горожан вышли на улицы и площади областного центра. Они с гордостью несли портреты родных и близких, одержавших Великую Победу над фашизмом на фронте и в тылу.

Примечательно, что в единой колонне прошли и представители всех диаспор. Так островитяне отдали дань памяти мужеству и героизму фронтовиков и тружеников тыла и выразили свою гражданскую позицию: пусть будет вечный мир под этим вечным небом.