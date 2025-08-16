В честь 80-летия Курильской десантной операции на острове Шумшу зажгут Вечный огонь

18 августа на острове откроется первый этап военно-исторического мемориального комплекса, посвящённого Курильской десантной операции. Одним из главных событий дня станет зажжение Вечного огня. На острове уже смонтировано необходимое оборудование.

Штурм острова Шумшу 18 августа 1945 года стал последней крупной операцией советский войск в ходе Второй мировой войны. Десантники атаковали подготовленные позиции противника, имевшего десятикратное численное превосходство, и одержали победу.

Японцы пытались скинуть десант в море с помощью танков, но не добились успеха. Год назад Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума поручил увековечить память о Курильской десантной операции.

Работа по исполнению поручения Президента России Владимира Путина об увековечении памяти об этом подвиге советского десанта находится на особом контроле заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента ДФО Юрия Трутнева и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Смонтировал газовое оборудование для зажжения Вечного огня на острове Шумшу ветеран специальной военной операции, участник программы «Герои Сахалина и Курил» Юрий Даценко.

– Монтаж оборудования занял 4 дня. Материалы поднимали вручную, пришлось 300 метров тащить их в гору, так как на машине туда не проедешь. Ветром огонь не тушится, горелка устроена таким образом, что при любом ветре остается фитильное пламя, – рассказал Юрий Даценко.

Юрий Доценко живет и работает на Сахалине 11 лет.

После возвращения из зоны спецоперации по ранению, военнослужащий решил участвовать в кадровой программе «Герои Сахалина и Курил».

Как признается ветеран, обосновался он на Сахалине, чтобы спокойно прожить долгую и счастливую жизнь, помогая людям.

Торжественное зажжение Вечного огня состоится 18 августа в присутствии почетных гостей, сообщает пресс-служба регионального правительства.