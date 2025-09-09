В честь МГУ назван новый вид голожаберного моллюска, обитающего у Курильских островов

Ученые Зоологического музея МГУ совместно с коллегами из Института биологии развития РАН в ходе недавних детальных исследований фауны Курильских островов обнаружили и собрали в водах острова Уруп три экземпляра нового крупного голожаберного моллюска (до 30 мм в длину). Ранее совершенно неизвестные моллюски были сфотографированы, зафиксированы и привезены в Москву, где в лабораторных условиях ученые продолжили их изучение, сообщается на сайте МГУ.

Результаты работ опубликованы в Zoological Journal of the Linnean Society.

Современные исследования биологического разнообразия отличаются выявлением целого спектра ранее неизвестных форм морских беспозвоночных животных. Однако даже по нынешним меркам происходящей «революции» в области систематики и филогении открытие, сделанное ведущим научным сотрудником Зоологического музея МГУ Александром Мартыновым и ведущим научным сотрудником Института биологии развитии РАН Татьяной Коршуновой, выходит далеко за пределы рядового.

Новые моллюски относятся к подотряду голожаберных моллюсков-эолидацей (отряд Nudibranchia, подотряд Aeolidacea), которые несут на спинной стороне характерные выросты-цераты (структуры, содержащие дивертикулы пищеварительной железы, которые также служат моллюскам для защиты при помощи стрекательных клеток). Представители Aeolidacea, как правило, питаются гидроидными полипами и другими книдариями, стрекательные клетки которых и заимствуют для собственной защиты.

«После проведенного исследования выяснилось, что внешние и внутренние признаки нового моллюска напоминают представителей сразу нескольких совершенно различных семейств подотряда Aeolidacea. Молекулярно-генетический анализ по нескольким генетическим маркерам, проведенный Татьяной Коршуновой, надежно поместил нового голожаберного моллюска в семейство паракорифеллид (Paracoryphellidae). Общие признаки внешней организации также соответствуют семейству Paracoryphellidae. Но по строению радулы (зубов моллюсков) открытый новый таксон резко отличается от всех известных на настоящий момент родов семейства паракорифеллид, на молекулярно-филогенетическом дереве он сформировал четко обособленную отдельную ветвь», — поделился ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ Александр Мартынов.

Таким образом, сотрудники Зоологического музея МГУ и Института биологии развития РАН не просто выявили новый вид голожаберного моллюска — ими был открыт новый род с ранее неизвестным сочетанием признаков, уникальность которого была подтверждена молекулярно-генетическим анализом. Этот новый род и вид моллюска, сохранившийся, по крайней мере, у средних Курильских островов, является реликтом эволюционной радиации семейства Paracoryphellidae в Тихом океане.

Mgueolia almamater покрыта многочисленными нежными выростами-цератами, окрашенными в тонкие оттенки красного и лососевого цветов. Для такого необычного нового таксона был выбрано соответствующее ему знаковое имя. Уникальный новый представитель голожаберных моллюсков был описан под родовым и видовым именем Mgueolia almamater — в честь колыбели российского высшего образования — Московского университета, который в 2025 году празднует свое 270-летие. Описание нового вида и рода впервые было опубликовано в новой книге авторов исследования, посвященной крайне недооцененному морскому биологическому разнообразию Курильских островов.

Подробное описание Mgueolia almamater, включая молекулярно-филогенетический анализ, было сделано в ведущем мировом профильном издании Zoological Journal of the Linnean Society, издаваемом Оксфордским университетом. Эта работа представляет собой фундаментальную ревизию систематической структуры голожаберных моллюсков в рамках последовательного применения принципов Multilevel Organismal Diversity (MOD) для тонкомасштабного понимания эволюционной истории организмов. Данная ревизия является первым в истории построения систем голожаберных моллюсков последовательным синтезом морфологических (т.е. онтогенетических в широком смысле) и молекулярно-генетических данных, содержит как фундаментальный пересмотр системы традиционных голожаберных моллюсков на высоких уровнях отрядов, подотрядов и надсемейств, так и значительное число новых и ревизованных таксонов от уровня семейств до видового уровня.

Для Mgueolia almamater в этой работе приведена расширенная этимология, которая особенно подчеркивает ключевую значимость МГУ для российского и мирового высшего образования.