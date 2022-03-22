В центре «Преодоление» открывается отделение для углубленной диагностики функций мозга

С такой просьбой к губернатору Валерию Лимаренко обратились родители сахалинских детей, которым требуется специализированная медицинская помощь. Глава региона поддержал предложение и поручил развернуть отделение в реабилитационном центре для детей и подростков.

– В Сахалинской области около 600 семей, где дети нуждаются в углубленной диагностике головного мозга. Один аппарат есть в детской областной больнице, на нем проводится 300 исследований ежемесячно. Но этого недостаточно. Мы закупаем еще три аппарата – для «Преодоления», детской поликлиники и психиатрической больницы. Всем нуждающимся должна быть доступна специализированная помощь и реабилитация, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В «Преодолении» предусмотрели отдельный блок для первого этапа диагностики с медицинскими кабинетами, палатами, душевыми. Здесь установят оборудование для проведения электроэнцефалограммы. Чувствительный метод исследования позволяет отслеживать малейшие изменения функций коры головного мозга и глубинных мозговых структур во временном измерении.

– Эта процедура очень нужна деткам нашей области. Раньше нужно было несколько раз в год летать в Хабаровск и Санкт-Петербург. Хорошо, что сейчас будем обследоваться дома. Огромное спасибо за внимание к нашей проблеме, – поделилась многодетная мама из Южно-Сахалинска Татьяна Гаврилова.

Аппарат ЭЭГ должны установить в реабилитационном центре в течение месяца. В штат устроен педагог-дефектолог, скоро появятся также врачи – невролог и психиатр.

– Реабилитационный центр не работает с системой БАРС. Но чтобы сахалинцам было удобно записываться в новое отделение, мы предусмотрим такой формат взаимодействия. У людей появится возможность записывать детей на диагностику через единую медицинскую информационную систему. Для пациентов из районов будет решен вопрос с проживанием. После процедуры здесь же, в «Преодоление», юные сахалинцы смогут пройти реабилитацию, – рассказала министр социальной защиты области Ольга Орлова.

Три года назад центр переехал в новое просторное здание. Здесь ежедневно проходят реабилитацию до 150 детей из районов области. Прием уже ведут профильные врачи – ортопед, невролог, педиатр, а также психологи, логопеды и социальные педагоги. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в центре установлено передовое оборудование, которое позволяет проводить комплексную реабилитацию детей с особенностями здоровья. Для ребят из отдаленных районов открыт круглосуточный стационар.