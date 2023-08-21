В Дальнее – с комфортом. В Южно-Сахалинске обновили автобусы на маршруте № 104

В областной столице продолжается обновление городских автобусов. 6 новых газомоторных автобусов частного перевозчика вышли на маршрут № 104, связывающий центральную часть Южно-Сахалинска с планировочным районом Дальнее.

Как рассказал директор Центра управления городской мобильностью Александр Попов, транспортные средства 2023 года выпуска, оборудованы камерами видеонаблюдения, бескондукторной системой оплаты проезда, кондиционерами и имеют 9 отопительных приборов для комфорта пассажиров в зимнее время. Автобусы более вместительны и соответствуют всем современным требованиям.

– В начале сентября на маршрут № 104 добавят еще одну единицу, и линию будет обслуживать 7 новых автобусов. Затем изменится и расписание, чтобы у пассажиров, следующих в Дальнее, была возможность уехать и после 23 часов, – отметил Александр Попов.

Кроме этого, осенью запланировано обновление пассажирского состава для маршрутов № 28 и 45, которые также приобрели частные перевозчики, обслуживающие эти направления.

Мероприятия по модернизации транспортной инфраструктуры Южно-Сахалинска находятся на личном контроле мэра Сергея Надсадина и поддержаны губернатором островного региона Валерием Лимаренко.