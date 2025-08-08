В день физкультурника городской парк приглашает провести «спортивную» субботу

0+
В Южно-Сахалинске на территории городского парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина будет организована масса спортивных соревнований и активностей.
Стадион «Космос»
- С 10.00 до 16.00 будут работать площадки по художественной и эстетической гимнастике, карате, метанию ножа, тхэквондо, воздушной акробатике, боксу, сноуборду, фехтованию, настольному теннису, брейкингу, спортивной аэробике и страйкболу.
- В это же время стартует региональный этап всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».
- В 12.00 пройдёт парад представителей спортивной сферы островного региона, затем состоится церемония награждения лауреатов регионального конкурса «Спортивная элита Сахалинской области» по итогам 2024 года.
- С 9.00 до 13.00 – соревнования по триатлону «Дуатлон спринт».
Танцевальная площадка
- С 9.00 до 10.00 – занятие по проекту «Социальный фитнес».
- В 10.15 – масс-старт по скандинавской ходьбе и показательные выступления по чир-спорту.
- В 11.30 – показательные выступления по художественной гимнастике.
- В 13.00 – показательные выступления по бальным танцам.
Теннисный корт
- В 9.00 стартует турнир среди семей.
Картодром
- В 10.00 – открытые тренировки на роликовых коньках.
Озеро Верхнее
- В 10.00 – мастер-классы по сап-борду.
У реки Рогатка
- В 10.00 – соревнования по авиамодельному спорту.
Волейбольная площадка
- В 10.00 – турнир по пляжной борьбе.
Тропа развлечений
- В 11.00 – полоса препятствий для детей.
Площадка «Сахалинское лето»
- В 12.00 – показательные выступления по русской борьбе, различные мастер-классы и весёлые старты.
Спортивные соревнования и активности будут организованы во всех районах области.
Фото пресс-службы министерства спорта Сахалинской области.