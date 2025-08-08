В день физкультурника городской парк приглашает провести «спортивную» субботу

0+

В Южно-Сахалинске на территории городского парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина будет организована масса спортивных соревнований и активностей.

Стадион «Космос»

С 10.00 до 16.00 будут работать площадки по художественной и эстетической гимнастике, карате, метанию ножа, тхэквондо, воздушной акробатике, боксу, сноу­борду, фехтованию, настольному теннису, брейкингу, спортивной аэробике и страйкболу.

В это же время стартует региональный этап всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».

В 12.00 пройдёт парад представителей спортивной сферы островного региона, затем состоится церемония награждения лауреатов регионального конкурса «Спортивная элита Сахалинской области» по итогам 2024 года.

С 9.00 до 13.00 – соревнования по триатлону «Дуатлон спринт».

Танцевальная площадка

С 9.00 до 10.00 – занятие по проекту «Социальный фитнес».

В 10.15 – масс-старт по скандинавской ходьбе и показательные выступления по чир-спорту.

В 11.30 – показательные выступления по художественной гимнастике.

В 13.00 – показательные выступления по бальным танцам.

Теннисный корт

В 9.00 стартует турнир среди семей.

Картодром

В 10.00 – открытые тренировки на роликовых коньках.

Озеро Верхнее

В 10.00 – мастер-классы по сап-борду.

У реки Рогатка

В 10.00 – соревнования по авиамодельному спорту.

Волейбольная площадка

В 10.00 – турнир по пляжной борьбе.

Тропа развлечений

В 11.00 – полоса препятствий для детей.

Площадка «Сахалинское лето»

В 12.00 – показательные выступления по русской борьбе, различные мастер-классы и весёлые старты.

Спортивные соревнования и активности будут организованы во всех районах области.

Фото пресс-службы министерства спорта Сахалинской области.