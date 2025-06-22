В День памяти и скорби 22 июня на Сахалине и Курилах чтят память героев Великой Отечественной войны

В годовщину начала Великой Отечественной войны на Сахалине и Курилах проводятся всероссийские акции «Свеча памяти» и «Минута молчания». В память о тех, кто ценой собственной жизни защитил свободу Родины, возложат цветы к Вечному огню.

На Мемориале Славы в Южно-Сахалинске в 84-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны в 4.00 волонтеры Победы, представители Юнармии, Движения Первых, а также жители островного региона зажгли свечи памяти, из которых выстроили слово «Помним». В 20.00 из свечей составят картину, посвященную началу Великой Отечественной войны.

В церемонии возложения цветов и гирлянды в 10.00 приняли участие, ветераны войны и СВО, члены регионального правительства и юнармейцы.

В 20.15 во всех православных храмах островного региона в память о героях и событиях начала Великой Отечественной войны прозвучит колокольный звон. В это же время пройдет минута молчания.

22 июня вход в исторические музеи будет бесплатным. В кино и театрах покажут военные фильмы.