В День памяти и скорби островитяне отдали дань глубокого уважения великому подвигу народа

В Южно-Сахалинске в День памяти и скорби на площади Славы прошла торжественная церемония, посвящённая 84-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

После минуты молчания под звуки государственного гимна были возложены цветы и гирлянды к Вечному огню мемориала.

Почтили память павших, вспомнили героизм и стойкость солдат, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, председатель правительства области Алексей Белик, главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, председатель областной Думы Елена Касьянова, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, депутаты, представители правозащитных организаций и силовых структур, епархии, молодёжных патриотических и общественных организаций, жители города.

Торжественные мероприятия в День памяти и скорби прошли по всей области.

Фото пресс-службы администрации Южно-Сахалинска.