В День работника гражданской авиации журналистам показали закулисье южно-сахалинского аэропорта

В этот праздник принимают поздравления пилоты, бортпроводники и технические работники, благодаря которым самолеты поднимаются в воздух.

Деятельность всех сотрудников связана между собой и настолько хорошо отлажена, что авиапассажиры часто не замечают основную часть работы.

Начальник службы электротехнического обеспечения Максим Рабецкий рассказал, что даже если во всем Южно-Сахалинске отключат свет, то на взлетно-посадочной полосе он все равно будет:

— В центр оперативно-технического обеспечения поступает информация об электроснабжении всех систем аэропорта. Здесь работает 35 человек, круглосуточно, сменяя друг друга. Мы следим за 300-ми лампочками на взлетной полосе, которые ночью, например, горят беспрерывно.

Отключаем мы их только в пять часов утра и включаем по мере необходимости: во время плохой видимости. Поломки происходят редко, сотрудники стараются этого не допускать, проводя вовремя техническое обслуживание. Последняя чрезвычайная ситуация была в прошлом апреле, когда во всем городе отключили электроэнергию. За 30 секунд нам удалось перенаправить запасное питание на освещение взлетной полосы.

Журналисты прошли путь пассажира — стойка регистрации, пункт предполетного досмотра и выход на посадку. Ни у кого запрещенных предметов – ножей, жидкости — с собой не было. Только видеокамеры и диктофоны.

Начальник технического обеспечения полета Дмитрий Голованов вспоминал, как службам аэропорта пришлось работать в январскую метель.

— Циклон такой мощности стал для нас неожиданностью, поэтому пришлось тяжело — круглосуточно расчищать взлетную полосу, очищать от снега фонари…

На взлетную полосу корреспондентов повезли на автобусе. И пригласили на борт самолета, который готовился к вылету в Москву. Красавицы-стюардессы, у которых впереди было восемь часов полета, улыбались, предлагали соки-воды и общались с журналистами.

— Пассажиры забывают о том, что бортпроводники – это не обслуживающий персонал. Во-первых, мы обеспечиваем их безопасность. И только потом отвечаем за комфорт.

Тем временем к самолету подвезли пассажиров, началась посадка. Как взлетел авиалайнер, нам оставалось наблюдать только со стороны.

Дарина Деревягина.