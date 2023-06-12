В День России председатель сахалинского правительства вручил школьникам паспорта гражданина Российской Федерации

Участниками торжественной церемонии стали 18 парней и девушек из 13 муниципальных образований, добившиеся особых успехов в учебе, спорте, научной, общественной и культурной жизни.

— Символично, что именно в День России вы получаете паспорта гражданина Российской Федерации, вступаете во взрослую жизнь. Несмотря на юный возраст, у вас за плечами огромные успехи: у кого-то в учебе, у кого-то в спорте или в творчестве. В дальнейшем вы станете учителями, строителями, медиками, будете двигать нашу страну вперед. Только с вами мы можем развиваться и строить прекрасный, светлый завтрашний день нашей России. Вы — наше будущее. Желаю новых успехов и побед. Будьте достойными гражданами России. С праздником! – сказал Алексей Белик.

В торжественной церемонии также принимала участие председатель областной Думы Елена Касьянова. Она выразила уверенность, что юные жители региона, получившие паспорта самые в День России, найдут свое место в жизни, станут достойными гражданами.

Вероника Гоголева из Тымовского награждена Почетной грамотой за отличные успехи в учебе. Она принимает активное участие в школьных олимпиадах общества «Знание», стала победительницей всероссийского конкурса художественного творчества «Палитра ремесел». Сегодня у девушки важный день. Она получила самый важный в жизни документ.

— Паспорт – не просто удостоверение личности. Вместе с документом я получила статус полноценного гражданина России, возможность помогать развиваться нашей стране, — поделилась Вероника Гоголева.

Сергей Ким из Южно-Сахалинска увлечен робототехникой, программированием и конструированием. Он участвует в соревнованиях по соответствующим направлениям регионального и федерального уровней.

— Я словно отправился во взрослую жизнь. Готов работать на все сто. Хочу стать инженером, проектировать либо дома, либо всякую технику. Пока планирую работать на Сахалине, — рассказал Сергей Ким.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, проходят сегодня во всех районах области, сообщает пресс-служба регионального правительства.