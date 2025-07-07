В День семьи, любви и верности на Сахалине пройдёт яркий фестиваль «Моя семья»

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Мероприятие, посвящённое поддержке сахалинских семей, состоится на стадионе «Космос».

В 16.30 на стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске начнётся шествие, приуроченное к молодёжному параду семьи. Сахалинские супружеские пары с малышами пройдут в колонне, приветствуя гостей фестиваля.

На презентации «Навигатора счастливого материнства «9 шагов» для девушек от 17 лет и старше, мам с двумя и более детьми, а также женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, расскажут о новой программе поддержки, которая включает в себя сервис квалифицированных нянь. И представят поэтапную программу подготовки к беременности и материнству без ущерба для быта и карьеры.

Будет работать площадка «Семейная ярмарка ко Дню семьи, любви и верности». Это часть проекта «Клуб молодых семей» — платформа предоставляет возможность молодым семьям (ремесленникам и предпринимателям) представить свои изделия и получить клиентскую аудиторию и дополнительный доход.

Запланирована концертная программа с розыгрышем призов. А для самых маленьких гостей откроют детскую зону с аниматорами, мастер-классами и активными развлечениями.

Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и Года счастливого материнства, объявленного в регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.