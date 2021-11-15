В детсад, как в сказку. Современных дошкольных учреждений в области становится все больше

На островах все еще остра потребность в дошкольных учреждениях для малышей полутора – трех лет. С возведением новых объектов в рамках национального проекта «Демография» дефицит мест сокращается, и есть надежда, что к 2025 году в регионе окончательно решат эту проблему.

Дело движется. Сейчас ведется строительство четырех детских садов и двух школ-детсадов. В нынешнем декабре предстоит сдать в эксплуатацию дошкольное учреждение на улице Большая Полянка в с. Дальнем. Подрядчик (ООО «Остов») спроектировал и построил специализированное двухэтажное здание общей площадью 4700 кв. метров. В эти дни в нем идут отделочные работы и монтаж внутренних инженерных сетей. Обустраиваются территории, где разместятся бассейн, игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, медпункт, пищеблок, прачечная… Игрушки и мебель приобретены.

Будут у садика прогулочные площадки и теплицы, беговые дорожки и поле для мини-футбола и, конечно же, цветники и зеленые насаждения. А поскольку учреждение хотят назвать «Лукоморьем», то, наверное, и зеленый дуб, как в сказке Пушкина, когда-нибудь здесь зашелестит листвой. «Сказочная» новостройка примет детвору ориентировочно в марте 2022 года, ведь потребуется время на получение лицензии и согласований от всех структур, отвечающих за безопасность жизнедеятельности социального объекта.

Готовят строители новогодний подарок и жителям с. Новое Макаровского района. Там скоро введут в эксплуатацию дошкольное учреждение для 40 малышей. А в с. Кировское Тымовского района близятся к завершению работы на новом комплексе «школа-детский сад», рассчитанном на 235 учеников и 60 дошколят.

Большая радость у родителей и детей п. Смирных. Здесь после первого капитального ремонта заработал детсад «Солнышко» на 115 мест. Подрядчики заменили инженерные сети, пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения, обновили фасад здания и его внутреннюю отделку. В группах первого этажа установили теплые полы. Всюду новая мебель, напольное покрытие, отвечающее всем экологическим требованиям.

После капитального ремонта преобразились пищеблок и медицинский пункт, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. У садика появилось новое ограждение. Позаботились подрядчики и о том, чтобы у детворы были уличные игровые площадки с мягким покрытием, теневые навесы, футбольное поле и «автодром» для наглядного изу­чения правил дорожного движения.

Уютной и привлекательной территория «Солнышка» стала после того, как здесь высадили деревья и кустарники, установили фигуры сказочных героев – Мальвины и Буратино, кота Леопольда и почтальона Печкина. И все это – на радость детворе. По информации областного правительства, в 2021 году в регионе отремонтировано шесть дошкольных учреждений. Помимо «Солнышка» в п. Смирных, капремонт выполнен в «Теремке» с. Новотроицкого, в дошкольной группе средней школы с. Онор, а также детсадах Южно-Сахалинска, Невельска и Корсакова.

В рамках национального проекта «Демография» регион планирует к 2025 году создать более 2000 мест для дошколят. Около тысячи из них будут предназначены для ясельных групп детей от полутора до трех лет. Это позволит молодым мамам выйти на работу раньше срока и активно включиться в производственную, социальную и общественную деятельность.

Людмила Степанец.