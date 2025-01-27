Понедельник, 27 января, 2025
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В детсад с ножом. ЧП

Следственный отдел по городу Долинску следственного управления СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения пришёл в детский сад за ребёнком и угрожал охраннику ножом.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия).

Мужчина задержан полицейскими. Нож изъят.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Будет также дана оценка организации пропускного режима в детском учреждении.

Леонид КАРПЫЛЁВ.

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