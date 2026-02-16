В детсадах и школах появилась «Казачья азбука» для детей 5 – 8 лет

На её обложке – яркая картинка: дружная семья казаков, верная народным традициям.

Первые 425 экземпляров издания представителям образовательных учреждений торжественно вручили министр образования Анастасия Киктева и атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Сергей Рябов. Среди получателей – школы

№ 2 Анивы, № 4 Корсакова, № 8, № 24 и № 32, Южно-Сахалинска, с. Сокол Долинского района, а также детские сады «Чебурашка» и «Ивушка» островной столицы.

«Казачья азбука» одобрена Российской академией образования и прошла рецензирование в авторитетных научных институтах, что гарантирует её высокое качество и соответствие образовательным стандартам. Издание призвано расширить кругозор детей, привить им уважение к старшим, семейным ценностям и вере – тем основам, на которых строится крепкое общество. В книге приводятся основные понятия истории, культуры, быта и характера казаков.

– Мы презентуем уникальное учебное пособие, инициатором которого стало наше казачье общество, – отметил первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Владислав Епифанов. – Надеемся, что это зерно, которое прорастёт в каждой семье, напомнит о том, что наша Сахалино-Курильская земля – неотъемлемая часть великой России, в том числе благодаря казакам.

Издание подготовлено региональным министерством образования при поддержке губернатора Валерия Лимаренко, областного правительства, Сахалино-Курильского, Всероссийского и окружного казачьего общества.

– В Год единства народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным, мы присутствуем на историческом событии, – подчеркнула министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. – Казачество – это та ниточка, которая соединяет прошлое с настоящим и, я уверена, ведёт в будущее. Замечательное пособие является большим подарком для всех нас.

Иллюстрации азбуки разрабатывали несколько месяцев с учётом пожеланий всех казачьих обществ. В итоге удалось в интересном и красочном формате рассказать об их культуре и особенностях быта. Тексты в учебном пособии отражают жизнь российского казака. Есть среди них и такие знаковые события, как, к примеру, присяга – клятва казака-воина смело и честно служить своей Родине.

– Идея создания «Казачьей азбуки» витала давно и благодаря совместным усилиям «пробила себе дорогу». Прекрасное учебное пособие, надеюсь, станет началом работы над изданием и для старших школьников, – отметил атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Сергей Рябов. – Оно прибавит им любви к Родине, уважения к старшим и гордости за свою историю.

СПРАВКА

С 1 сентября 2025 года в области действуют 18 казачьих классов, где обучаются 489 человек, и 26 детских садов с казачьими группами, охватывающими 1200 детей.