В диалоге с собой и миром. Художественная выставка в Южно-Сахалинске открывает новые имена

Бивень моржа, кость мамонта, рог лося, зуб кашалота, превратившиеся в умелых руках южносахалинца Кирилла Усманова в миниатюрные камеи, кулоны, серьги, можно увидеть на выставке «Новые имена».

И это лишь одно имя из 46 авторов, чьи произведения представлены в экспозиции по случаю 35-летия регионального отделения Союза художников России. Она демонстрируется в выставочном зале областного центра (ул. Вокзальная, 5а).

Идея устроителей предельно ясна: показать, каким потенциалом обладает областная профессиональная общественная организация из 29 членов Союза художников РФ. Кто ещё на подходе, у кого есть все шансы в скором времени получить признание сообщества мастеров живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.

В зале более сотни произведений, выполненных в разных жанрах, техниках, стилях. Примечательно, что добрая их половина создана 24 дебютантами из Охи, Поронайска, Невельска, Долинска, Корсакова, Южно-Сахалинска и с. Троицкое.

Никита Костров создаёт ажурные декоративные композиции из керамики, имитирующей металл. Михаил Куров занимается резьбой по дереву. Его работы – ритуальный ковш, блюдо с уйльтинским орнаментом, ложки украшают изящные геометрические узоры. Вырезана им и классическая богородская игрушка «Кузнецы», известная в России более трёх веков. Стоит только привести в движение деревянные планочки, как примутся за работу фигурки кузнецов, застучат молотами по наковаленке.

Марина Рябцова из Поронайска вполне овладела техникой стринг-арта, это своего рода «рисование нитями». Их она искусно натягивает между вбитыми в доски гвоздиками и созда­ёт интересные образы. На выставке демонстрируются её произведения – «Женщина», «Незнакомка» и «Анубис» (почитаемый в Древнем Египте собакоголовый бог, определяющий, кто достоин вечной жизни).

Радостно, что молодое поколение Осиповых из пос. Ноглики продолжает уйльтинские традиции бабушки-мастерицы Елены Алексеевны Бибиковой и мамы Вероники Осиповой, члена Союза художников России. Так, Валерия представила на выставку сюжетную композицию из кожи рыбы «Хвастун», а Асения и Кира в северном национальном колорите выполнили триптих «Сахалин» из замши и кожи.

Выразительны акварели на хлопке Марины Ерохиной («Осень на материке», «Пуанты») и работы Екатерины Казаковой. Используя линеры – капиллярные ручки для рисования, на акварельной бумаге она пишет птиц, цветы и фрукты.

Юная Маргарита Кательникова, о творчестве которой «Советский Сахалин» рассказал в канун Дня молодёжи, представила на выставку две работы из серии «Праздники и фестивали народов мира». Они выполнены в компьютерной графике – это особый вид современного искусства.

Имя Юлии Тресковой запомнилось ещё с той поры, когда она училась в детской художественной школе и принимала участие в выставках. Сказочные мотивы весьма оригинально воплощались в её фантазийных рисунках. И через годы Юлия продолжает работу в этом направлении. На грунтованном картоне маслом ею выписаны «Сказки старого чародея», «Тайны зачарованного леса», «Таинство мироздания».

Загадочно-мистические работы о мироздании увлекают и Алёну Чагину. «Купание луны», «Изначальный океан», «Наследие атлантов» созданы на холсте маслом и акрилом, «Мировая ось» исполнена в той же технике, но на оргстекле. А в живописный «Горизонт событий» Алёна оригинально закомпоновала вертикальные полоски зеркала, отражающие реалии дня.

Олеся Колосова демонстрирует растущее мастерство в росписи батика, а на холсте акрилом воссоздаёт «Ритмы ночного города».

Отрадно, что сахалинские мотивы звучат в творчестве Владимира Бейбулатова, Владимира Березовского, Евгении Поздняковой, Кристины И, Степана Гарбара, Юлии Апатьевой, Натальи Засориной и других авторов. Островной регион может гордиться талантливой молодёжью, которая с каждым годом всё ярче заявляет о себе в творческом содружестве с профессионалами.

Людмила Степанец.

Фото автора.