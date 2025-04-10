В Долинске бездомная собака напала на мальчика: дело взято под контроль следственного комитета РФ

Инцидент случился во дворе дома № 36А по улице Комсомольской, когда 12-летний мальчик возвращался из школы. Пёс без ошейника и, предположительно, без владельца, внезапно набросился на школьника и вцепился ему в руку. К счастью, благодаря перчаткам, травмы оказались незначительными.

Случай получил широкий общественный резонанс. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование инцидента под личный контроль.

Сахалинские следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Долинская городская прокуратура также организовала проверку. Её сотрудники оценят, как местная администрация исполняет полномочия по обеспечению безопасности граждан, включая контроль за бездомными животными.

Наталья ДЕСЯТОВА.

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