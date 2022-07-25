Обезумевшие тихоокеанские лососи атаковали побережье Долинского района

Загадочной горбуше в море стало тесно. На минувших выходных сахалинцы наблюдали завораживающее явление.

В черте Взморья на песчаный пляж морские волны вбрасывали большое количество горбуши. Живая рыба, оказавшаяся на суше, активно двигалась, разбрасывала вокруг себя фонтанчики воды и поскорее возвращалась в естественную для себя среду обитания, в морские воды. Что это было? Природная аномалия? Экологическая проблема? Может быть, признак приближающегося землетрясения?

Наука не видит в этом ничего необычного. Наш постоянный консультант Виталий Никитин развеял все сомнения и фантастические версии наблюдателей.

В месте, где все это происходило, глубина начинается прямо от берега. Горбуша, двигающаяся вдоль восточного побережья Сахалина, порой приближается к суше на считанные метры.

По каким-то причинам, из-за мощного морского наката или из-за близости хищников в прибрежье, рыба оказывается у самой береговой кромки, иногда ее выбрасывает волнами на песок. Она быстро возвращается в воду и продолжает двигаться вместе со своими сородичами до устьев нерестовых рек.

У Взморья таковых нет. Ничего необычного или аномального в этом нет, обычное явление. А кажется необычным, потому что в течение целого ряда лет подходы горбуши в наши широты были откровенно слабыми, малочисленными.

По словам эксперта, массовый ход горбуши у Сахалина в самом начале. Он продлится вплоть до конца августа. В других местах, например, вдоль западного побережья острова, горбуши также довольно много, но почти нет мест с подобными условиями, поэтому выбросы рыбы на берег не зафиксированы.

Семен РЕЧКИН.