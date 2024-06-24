В Долинском районе появится 80 арендных квартир

Как сообщил губернатор Валерий Лимаренко, этот вопрос прорабатывается с Дом.РФ.

– Арендное жилье мы строим на территории всего региона. Оно предоставляется работникам бюджетной сферы, которые трудятся на островах, а также специалистам из других перспективных и востребованных для островов отраслей. Стоимость аренды такого жилья наполовину ниже среднерыночной. Поэтому для людей это выгоднее, чем просто снимать квартиру. Кроме того, по истечению определенного времени есть возможность приобрести арендные квартиры в собственность по сниженной ипотечной ставке.