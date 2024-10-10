В Долинском районе вышла дорожная машина, работающая на газе

Зимой она будет удалять с проезжей части снег, накат и шугу, распределять смесь технической соли и мытого песка или жидкие реагенты. Летом машина подметёт и вымоет дороги, почистит ограждения и знаки.

В начале октября губернатор Валерий Лимаренко, выступая на 28-м форуме «Нефть и газ Сахалина», обещал перевести всю коммунальную технику на газ за три года. Островной регион для этого запустил программу с «Газпромом» – госкорпорация обещала снабдить Сахалин и Курилы газовыми заправками. АЗС, работающие на газе, можно найти в Южно-Сахалинске и Тымовском. В ближайшее время ещё одна станция откроется близ села Петропавловского у дороги, бегущей по живописным полям к Аниве.