В Долинском районе заасфальтировали дорогу

Твердое покрытие появилось между двумя населенными пунктами – на участке Долинск – Быков протяженностью 2,8 км.



Строительство начали в конце мая 2022 года, а завершили в конце декабря. Ранее на этом участке было щебеночное покрытие, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Осенью здесь уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку, а зимой обустроили барьерные ограждения, установили знаки и сигнальные столбики. Ездить по такой дороге теперь комфортнее и безопаснее.

Глава Долинского городского округа Александр Тугарев назвал завершение строительства дороги между двумя важнейшими населенными пунктами района одним из главных событий 2022 года.

Как уже сообщалось, в прошлом году губернатору Валерию Лимаренко удалось добиться дополнительного финансирования. Область получила 500 миллионов рублей на приведение в порядок трассы Невельск –Томари – аэропорт Шахтерск.

За последние три года на островах капитально отремонтировали, реконструировали и построили 30 участков региональных дорог и 34 – муниципальных.

В течение гарантийного срока состояние сданных объектов контролируется профильными ведомствами и общественниками. В случае выявления дефектов брак устраняют подрядчики за собственные средства.