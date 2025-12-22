В домашнем туре чемпионата России по волейболу среди женских команд «Сахалин» одержал три победы

В минувшую субботу, после дня отдыха, в учебно-тренировочном центре «Восток» продолжились матчи шестого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А. «Сахалин» записал на свой счёт две победы. Оба поединка островитянки завершили в свою пользу со счётом 3:1. «Жертвами» хозяек площадки стали «Динамо-Метар-2» (Челябинск) и «Динамо-Уфимочка БашГАУ» (Уфа).

«Динамо-Уфимочка БашГАУ» и «Амурские тигрицы» (Хабаровский край) первыми вышли на площадку. В стартовом матче шестого тура, 17 декабря, «Уфимочка» серьёзно «обидела» «Тигриц» выиграв у хабаровчанок со счётом 3:1. Задолго до начала матча было ясно, что команда с берегов Амура постарается в этот день взять реванш.

В дебюте первой партии прогнозы оправдались. «Тигрицы» не только играли агрессивно, но и постоянно вели в счёте 2:5, 4:8, 11:15. При счёте 14:19 казалось, что сет заберут хабаровчанки. И вот тут бело-голубые показали, что успех в первом поединке на сахалинской земле был далеко не случайным. Счёт на табло стремительно стал меняться 16:20, 18:20, 20:21, 22:24, 23:24. «Тигрицы» с третьего раза смогли спасти парию 23:25 и 0:1.

Во втором сете динамовки просто нокаутировали своих соперниц 25:13 и 1:1. В третьей партии амурчанки смогли собраться 19:25 и 1:2. До победы в матче «Тигрицам» осталось сделать всего один шаг — выиграть четвёртый сет. И как показал дальнейший ход событий: легко сказать….

Ключевым отрезком всей партии стала его концовка. При счете 23:24 и 1:2 по сетам в пользу «Тигриц» дружина из Хабаровского края совершает невынужденную ошибку 24:24. Тут же хабаровчанки получают второй шанс добиться желаемой виктории в матче 24:25 и вновь осечка 25:25.

Дальневосточные волейболистки растерялись и посыпались во всех компонентах. В свою очередь уфимки поймали игровой кураж. В шаге от победы стоит «Динамо» 26:25 и также оступается. Второй такой шанс бело-голубые не упускают 28:26 и 2:2.

На тай-брейке «Тигрицы» серьезно взялись за дело с первых розыгрышей 0:4. И тут последовал сбой в игре 3:4, 4:5, 6:6. Накал борьбы за победу в матче достиг своего апогея — 8:8. Совершив камбэк, «Уфимочка» сделала серьезную заявку на викторию в матче — 10:8, 12:10. Хабаровчанки не сдаются — 12:13, 13:14. Амурчанки вновь не смогли дожать противника 14:14. И всё же в этот вечер волейбольные боги были на стороне «Тигриц» 14:16 и 2:3.

Вторыми на площадку вышли «Динамо-Метар-2» и «Сахалин». Дебют встречи сложился не в пользу «Метара-2» — 1:4, 1:10. Наши соперницы старались наладить игру в атаке и защите, но у них не получилось. Дарья Туркина эйсом оформила победу в этом сете — 6:25.

Во второй партии «Сахалин» было не узнать. Пошли провалы на блоке, ошибки на подаче, в защите. И самое неприятное, пропала командная игра, каждый играл только за себя. Все это отразилось на счёте — 5:1, 7:3, 10:6. К чести наших девушек, они смогли выровнять игру, догнать беглянок 12:12 и даже выйти вперёд — 14:15, 15:16, 18:19. Концовку партии бело-голубые оставили за собой — 26:24 и 1:1.

В начале третьего сета вновь на площадке наметилась борьба. «Метар-2» повёл 3:1. Но все-таки усилий «Динамо» было недостаточно. Сахалинки значительно превосходили челябинок в классе и без особых проблем завершили третью партию в свою пользу — 11:25, 1:2.

В четвёртом сете долгое время на площадке шел равный волейбол — 1:3, 4:5, 7:7, 8:8, 11:10. Постепенно «Сахалин» включил свои игровые резервы и на табло загорались 11:13, 15:18, 16:21, 18:22. Островитянки истерзали «Уфимок» подачей, отличной игрой на блоке, безупречной игрой в защите, поднимая все мячи. Победную точку в матче поставила Олеся Иванова — 20:25 и 1:3.

В воскресенье, в заключительный день тура «Амурские тигрицы» без особого труда выиграли у «Динамо-Метар-2» со счётом 3:0 (25:10, 25:14, 25:23).

Настоящий волейбольный триллер подарили болельщикам «Динамо-Уфимочка» и «Сахалин».

В четверг хозяйки площадки уступили уфимкам 1:3. И понятно было желание сахалинок уйти на новогодние праздники с хорошим настроением, реабилитировав себя перед своими болельщиками, оформив реванш.

С первых розыгрышей на площадке пошла упорная борьба с затяжными розыгрышами, красивыми комбинациями и подвигами в защите. Команды постоянно перехватывали преимущество друг у друга.

Первые атаки были за «Сахалином» — 0:2, 1:3. Затем удача сопутствовала «Динамо» — 4:4, 5:4, 7:5, 9:6. Когда уфимки ушли в отрыв 10:6, островитянки выдали такую серию в нападении, что накал борьбы только обострился. Сначала наши девушки забрали красивый затяжной розыгрыш — 10:7. Тут же Валерия Шарапанова выдаёт два эйса на подаче — 10:9. Этого показалось островитянкам мало, и они выигрывают ещё три розыгрыша — 10:12. Бело-голубые огрызаются — 12:13, 13:14, 15:15. И начались американские нервные горки — 15:16, 16:17, 16:19, 20:20. При счёте 24:22 островитянки смогли дать себе надежду забрать партию 24:24, но их соперницы были другого мнения на этот счёт — 26:24 и 1:0.

Во втором сете «Сахалин» не стал откладывать в долгий ящик свои игровые амбиции и с первых розыгрышей повел в счёте — 0:4, 1:6, 3:7, 6:10, 6:13. Волейболистки из Уфы делали всё возможное, чтобы догнать соперниц, но у них не получилось. Партия за островитянками — 18:25 и 1:1.

В третьем сете накал борьбы на площадке зашкаливал. Обе команды показывали красивый, силовой волейбол, в котором были непробиваемые блоки, умопомрачительная игра в защите и, к сожалению, необязательные ошибки. Большую часть сета бело-голубые вели в счёте — 5:4, 7:5, 11:6, 14:8, 15:9. Когда на табло загорелись цифры 24:21, показалось, что сахалинкам не спасти эту партию. И вот тут команда Олега Ляпугина выдаёт серию таких атак, что соперник дрогнул. Вначале наши девушки сравняли счёт 24:24, а затем «добили» соперниц — 24:26 и 1:2.

Четвёртая партия была определяющей в этом матче. Уступив в ней, уфимки проигрывают матч. В случае победы получают шанс на тай-брейке склонить чашу весов в свою пользу.

На протяжении всего сета команды шли очко в очко 2:2, 4:4, 10:10, 13:13, 15:15, 17:17. Финал встречи был за «Сахалином». При счёте 18:18 наши девушки нанесли такой сокрушительный удар бело-голубым, что они «поплыли» — 20:24. До общей победы в матче надо было выиграть одно очко. И тут едва не повторилась история третьего сета, но уже в исполнении соперника. Бело-голубые оказались настоящими бойцами и сократили счет до критического 23:24. И всё же последний розыгрыш в этот вечер был за островитянками. Красивая атака, и Дарья Федосеева вколачивает мяч в пол площадки — 23:25 и 1:3 в матче.

Этот успех позволил «Сахалину» уйти на новогодние каникулы, занимая третью строчку в турнирной таблице.

Седьмой тур чемпионата наша команда проведёт в Анапе с 7 по 11 января. Она дважды встретится с «Москвичкой-МВА» (Москва) и «Динамо-Анапа». На сегодняшний день бело-голубые занимают четвёртую строчку в турнирной таблице. Вчера в упорном поединке они со счетом 1:3 уступили «Северянке» из Череповца и были свергнуты с верхней строчки в табеле о рангах.

На домашней площадке сахалинские болельщики увидят свою команду с 11 по 15 марта. В матчах одиннадцатого тура «Сахалин» дважды встретится с «Динамо-Забайкалка» (Чита) и «Динамо» (Приморский край).

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

