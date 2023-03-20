В ДТП в Долинском районе погибли четыре человека. Все произошло 19 марта на трассе Южно-Сахалинск Оха

Около 17.00 часов, в окрестностях села Сокол (30-й километр трассы) водитель легковогй «Toyota Vista» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Scania».

В результате ДТП, водитель и три пассажира а «Toyota Vista» погибли на месте , до приезда скорой помощи, сообщили в ГИБДД области.

Водителю грузовика оказали медицинскую помощь.

Причины трашедии устанавливаются. На кадрах видео заметно, что легковушка не совершала обгон, а ехала по встречной полосе…

Владимир Павлов.

Фото предоставлено ГИБДД Сахалинской области.

Видео телеграм-канала Incident65.