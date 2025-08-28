«В душе моей всегда я сахалинец»

На приближающуюся знаменательную дату – 80-летие победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны – нам очень хотелось откликнуться песней, что называется, «в тему». И такая нашлась у нашего земляка и музыканта Аркадия Иршенко, ныне проживающего в городе Переславле-Залесском Ярославской области. Кстати, он участник нашего проекта.

Ещё в ту пору, когда Аркадий находился на Сахалине, он услышал рассказ ветерана о Курильской десантной операции на Шумшу. Японцы считали этот остров неприступной крепостью. Там за несколько лет они построили совершенную систему фортификационных сооружений с сотнями дотов и дзотов, противотанковыми рвами, окопами, траншеями. Существовала и целая система подземных галерей со складами, командными пунктами и пунктами связи…

На безлесом острове в районе высот 171 и 165 в августе 1945-го разгорелись очень сильные бои. Наши десантники оказались как на ладони в зоне действия японских береговых батарей. И от них потребовалось невероятное мужество, чтобы в таких условиях одолеть врага, который проводил ещё и танковые атаки.

Авторская песня «Курилы (1945)» в исполнении Аркадия Иршенко передаёт драматизм ситуации:

Здесь гибли десантные роты

В холодной охотской воде,

Здесь били по ним пулемёты,

Нельзя было скрыться нигде.

Но шла десантура в атаку,

Вгрызаясь в кровавый песок.

И бились здесь насмерть ребята

За каждый земли бугорок.

Композиция, прославляющая героев-десантников, написана нашим земляком ради памяти об их подвиге и исполненном солдатском долге.

Аркадий Иршенко пишет тексты, он хороший мелодист, клавишник. Сочиняет инструментальную и эстрадную музыку, авторские песни и треки, причём нередко в характерной манере русского шансона. Есть у него произведения и в жанрах рок-н-ролл, блюз, босса-нова, регги, латин-поп, кантри-блюграсс. Причём в хорошей аранжировке. В этом Аркадию помогают друзья-музыканты Александр Кулаев и Раф Минеев.

В творчестве Иршенко немало песен о родном и любимом острове. Однажды («после немалых блужданий по свету») он искренне написал такие строки: «Я жил в Москве, бывал не раз в Нью-Йорке, имел я жизнь с извилистой кривой. Но Сахалин, родной любимый остров, я буду жить с тобой одной судьбой». И ведь не покривил душой.

Людмила Степанец.