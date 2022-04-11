В двух районах Сахалина возможен сход снежных лавин

12-13 апреля 2022 года лавиноопасно на территории Смирныховского района, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании под снежную лавину:

• Главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони, прикрывая нос и рот, тем самым создавая пространство для дыхания.

• С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.

• Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.

• Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112