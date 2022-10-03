В едином стиле. Представители рекламного бизнеса рассказали о работе с дизайн-кодом

В администрации Южно-Сахалинска прошла встреча с представителями городских рекламных компаний. Участники обсуждали, как наладить взаимодействие по согласованию вывесок: от дизайна до самого момента установки.

Напомним, Южно-Сахалинск стал одним из первых городов России, разработавших дизайн-код. Эта работа велась под личным контролем мэра Сергея Надсадина. Дизайн-код уже принят городской думой. Этот документ – свод правил, который вводит в городское пространство унифицированные подходы к дизайну вывесок на магазинах, оформлению остановок, нестационарных объектов и т. п.

– С начала года мы работаем по внедрению дизайн-кода и видим, что порой возникают вопросы, нужно собирать предложения и обсуждать, – отметил директор департамента архитектуры и строительства Денис Ю и поручил сотрудникам усилить разъяснительную работу с предпринимателями.

Участники встречи — около 10 представителей рекламного бизнеса — обсудили возникающие трудности исполнения и прочтения дизайн-кода. Основное внимание было обращено на оформление вывесок (стиль шрифта, цветовое решение, использование логотипов). Также на встрече представители рекламного бизнеса внесли ряд предложений к документам, регулирующим работу отрасли наружной рекламы.

– Важно, чтобы муниципалитет слышал наши предложения, чтобы была видна обратная связь. Понятно, что в процессе работы возникают сложности, поэтому такие встречи очень нужны — можно сесть, поговорить, доработать. Что касается дизайн-кода — я согласовывала вид вывесок на универмаге «Сахалин», торговом центре «Аист», все остались довольны. Как и предполагалось, одно здание оформили, все согласовали, и уже тем предпринимателям, кто решает открыть там торговые точки, станет понятнее, как и что нужно будет сделать, – поделилась менеджер одной из профильных компаний Дарья Железняк.

Создание благоприятных условий для развития бизнеса в областном центре, в том числе и рекламного, является одной из главных задач администрации Южно-Сахалинска. По итогу встречи все поступившие предложения будут рассмотрены департаментом архитектуры. Следующая общая встреча запланирована в конце октября.

– Считаю, что диалог состоялся, мы получили обратную связь, каким образом рекламному бизнесу получается работать с дизайн-кодом, который мы активно внедряем в городскую жизнь. Конечно, мы постоянно оказываем содействие в плане рекомендаций, разъяснений, согласований эскизных решений. Но на этапе реализации, на этапе взаимодействия с предпринимателями, которые обращаются, бывают трудности. И сегодня мы хотели узнать, в чем мы можем помочь, – отметила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, начальник отдела дизайна и оформления городского пространства Ирина Андросова.

В 2022 году специалисты департамента архитектуры и градостроительства администрации города согласовали около 100 вывесок, которые соответствуют принятому дизайн-коду. Кроме этого ведутся работы по согласованию эскизных решений по приведению фасадов к единому стилю.

Дополнительную информацию по вопросам, касающимся дизайн-кода города, в том числе по оформлению и согласованию информационных вывесок, можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Амурская, 88, 7-й этаж, с 9 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). Приемный день – четверг. Также проконсультироваться со специалистами можно по телефону 312-647 (доб. 1-5).