В этом году 4 тысячи сахалинцев и курильчан переезжают из аварийного жилья в новые квартиры

Такая информация озвучена на совещании в Южно-Сахалинске, которое провели генеральный директор федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин и председатель правительства области Алексей Белик. На нем обсуждался вопрос расселения аварийного жилого фонда, модернизации коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта многоквартирных домов.

Сахалинская область первой в стране завершила переселение граждан из зданий, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В ближайшие годы на островах новоселами станут 28,9 тысяч человек.

– Реализация новой программы переселения идет достаточно успешно. Уже в этом году будет расселено более 80 тысяч квадратных метров и 4 тысячи граждан улучшат свои жилищные условия. На следующий год план известен. Это порядка 128 тысяч квадратных метров аварийного жилья, более 6 тысяч жителей. То есть, за два года практически 30 процентов граждан, включенных в планы по переселению, передут в новые квартиры. Мы считаем, что в регионе у нас никаких особых рисков нет, – сказал Константин Цицин.

– Чтобы ускорить расселение аварийного жилья, в области по инициативе главы региона Валерия Лимаренко был внедрен системный подход. Это комплексное обеспечение строительных площадок необходимой инженерной инфраструктурой.

Своевременное заключение контрактов на возведение жилья, четкое взаимодействие всех участников процесса. Мы и в дальнейшем планируем применять этот опыт при наращивании объемов строительства жилья, в том числе и предназначенного для переселенцев из аварийных зданий, – подчеркнул Алексей Белик.

Региональная программа охватывает не только Южно-Сахалинск. В других муниципальных образованиях области доля непригодных для дальнейшего проживания зданий зачастую, гораздо выше. На совещании отмечено, что в текущем году начала решаться давняя проблема аварийного фонда в Охинском районе. Здесь переселено 352 человека. До конца декабря планируется расселить еще 380. Более 400 жителей района получат выкупную стоимость за изымаемые помещения и смогут решить жилищную проблему по своему усмотрению.

В Сахалинской области с финансовым участием федеральной структуры реализуется ряд проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Сумма поддержки со стороны Фонда в 2020-2023 годах составит 503,4 миллиона рублей. Средства направляются, в

частности, на строительство трех газовых котельных в селах Кировское, Зональное, Ясное в Тымовском районе. Ввод новых объектов теплоснабжения повысит качество обслуживания 2500 человек, улучшит экологическую обстановку в населенных пунктах. Еще один проект – вторая очередь реконструкции очистных сооружений канализации в Южно-Сахалинске. С завершением работ объект станет более эффективным и производительным.

Также правление Фонда предварительно одобрило две заявки области по займам на общую сумму 3,027 миллиарда рублей. Далее их рассмотрит комиссия Правительства РФ по региональному развитию. Средства предполагается направить на строительство пяти новых котельных и 2,9 километра сетей в Макарове, водозабора «Южный», а также сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона «Уюн» в Южно-Сахалинске.

По итогам 2021 года в островном регионе при содействии Фонда планируется капитально отремонтировать 229 многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба регионального правительства.