В этом году из вод Сахалина достанут на 11 затонувших судов

Их утилизируют по федеральному проекту «Генеральная уборка», на эти цели в областном бюджете выделено 237 млн рублей. Уже проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики, рассказали в областной Думе.

Основной фронт работ – акватории возле Александровска-Сахалинского, Холмска, села Озёрского (Корсаковский район) и Корсакова. В последнем нужно очистить морские глубины от пяти бывших плавединиц флота – это самый большой объём. Три судна поднято из воды возле Озёрского.

На александровском побережье убрали остатки рыболовного сейнера, закончив с ним, специалисты начали ликвидацию затонувшего судна «Красногорец-11». В завершающей стадии утилизация китайского судна Xing Yuan, севшего на мель возле Холмска.

Статистика говорит, что с 2022 года из акватории удалено 72 затонувших судна, из них в 2024 году – 33 единицы. После такой уборки очищено около 50 тыс. квадратных метров моря.

Отдельно в этом списке стоит китайское судно An Yang 2, севшее на мель в феврале нынешнего года в Невельском районе. Работы по нему вышли на завершающий этап. Операция по его подъёму планируется на середину июля, в ней будут участвовать китайские компании и техника.

Владимир ПАВЛОВ.