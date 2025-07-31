В этом году каждый пятый выпускник СахГУ получил красный диплом

В стенах Сахалинского государственного университета уже прозвучали поздравления и пожелания будущим специалистам. Учебный год завершился очередным выпуском студентов, получивших дипломы бакалавров, магистрантов и специалистов.

Из 577 выпускников этого года 107 окончили учёбу с отличием. Стоит отметить, что общее число окончивших вуз в этом году незначительно снизилось относительно предыдущих лет: в 2024 году дипломы получили 692 студента, а в 2023-м – 608. Такие изменения связаны с нововведениями в приёмных кампаниях прошлых лет.

Наиболее распространённые направления подготовки среди выпускников – русский язык и литература, физическая культура, история и обществознание, туризм, прикладная математика и строительство. Студенты-заочники чаще выбирают педагогику-психологию, дефектологию, техносферную безопасность, государственное управление, энергетику и электронику.

Выступая на торжественной церемонии вручения дипломов института филологии, истории и востоковедения, ректор СахГУ Александр Самардак подчеркнул важность выбора подходящей работы и предложил студентам стремиться найти занятие, соответствующее их интересам и специализации. Университет старается обеспечить своим выпускникам конкурентоспособность на рынке труда и эффективное трудоустройство.

Многие студенты начинают искать работу задолго до выпуска, часто используя возможности практик и стажировок. Из числа выпускников текущего года уже трудоустроены 385 человек, из них 236 работают по полученной специальности.

Университет активно поддерживает своих ребят в поиске работы, сотрудничая с крупными предприятиями региона и проводя регулярные ярмарки вакансий. Центру карьеры СахГУ удаётся привлечь работодателей из сфер энергетики, нефтяной промышленности, туризма, образования и информационных технологий.

Как и всегда, выпускные вечера проходят в трогательной, счастливой и одновременно грустной атмосфере. Выпускники института филологии, истории и востоковедения со сцены поблагодарили преподавателей и руководство вуза творческими номерами. Слайд-шоу «пролистывало», как проходили студенческие годы.

Жанна Урванцева, выпускница отделения педагогического образования с двумя профилями подготовки (русский язык и литература), обращаясь к залу, процитировала знаменитого грузинского писателя Нодара Думбадзе: «Самому великому храму моего бытия, университету, приношу я мою неизмеримую любовь и благодарность».

С каждым годом СахГУ расширяет свои горизонты. Сейчас в приёмную комиссию уже поступило 5 000 заявлений. Следовательно, стоит ожидать, что в дальнейшем на Сахалине и Курилах будет работать всё больше специалистов с дипломами островного университета.

Наталья ДЕСЯТОВА.