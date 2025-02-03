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В этом году на автодороге между Невельском и Холмском начнут ремонтировать ещё несколько участков

Из 51 км автомобильной трассы Холмск – Невельск уже заасфальтировано больше половины, предстоит ещё 18 км. 

ГКУ «Управление Сахалинавтодор» готовится заключить три госконтракта на ремонт самой протяжённой региональной автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск. Это грунтовые участки с 23 по 31 км между сёлами Калинино и Зырянское общей протяжённостью около 8 км, а также девять грунтовых разрывов между сёлами Ясноморским и Заветы Ильича с 8 по 17 км общей протяжённостью более 3 км.

Также в этом году будет завершено асфальтирование 6,19 км участка Заветы Ильича — Калинино, начатое в прошлом году. До конца следующего года здесь планируется ликвидировать оставшиеся грунтовые разрывы — около 18 км между сёлами Заветы Ильича, Калинино, Зырянское и Люблино.

Автомобильная дорога Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск модернизируется  по поручению губернатора Валерия Лимаренко и новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» — преемника завершившегося нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба регионального правительства.

После завершения ремонта на участках региональной автодороги будет уложено почти 18 км асфальтобетонного покрытия. Модернизация этой оживлённой региональной трассы разделена на три этапа: первый – Невельск – Холмск. Второй этап включает в себя работы на участке от села Ильинского до аэропорта Шахтёрск, которые планируется завершить в 2028 году. В рамках третьего этапа будет модернизирован наиболее сложный участок трассы между Холмском и Ильинским.

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