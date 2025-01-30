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В этом году в семи районах области котельные переведут на голубое топливо

На территории Поронайска начнётся модернизация центральной районной котельной, в сёлах Гастелло и Леонидово появятся новые объекты теплоснабжения. Котельные на газе пропишутся в сёлах Восход, Воскресеновка, Молодёжное и в самом Тымовском.

Помимо Поронайского и Тымовского районов строительство новой газовой котельной также начнётся в селе Михайловка Александровск-Сахалинского района. Ещё четыре котельные появятся в Анивском районе – две в самой Аниве и в сёлах Троицкое, Таранай. Продолжится работа по газификации Долинского и Корсаковского районов. Блочно-модульные котельные построят в сёлах Советское и Углезаводск, а также в Озёрском и Корсакове, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы продолжаем масштабную работу по переводу котельных на экологически чистое топливо. Эта задача является стратегически важным шагом для обеспечения устойчивого и безопасного теплоснабжения и улучшения экологической обстановки в нашем регионе. В дальнейшем по мере строительства распределительных газопроводов также будут переведены на голубое топливо котельные в Холмском, Смирныховском, Томаринском, Невельском районах, – говорит министр жилищно-коммунального хозяйства области Наталия Куприна.

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