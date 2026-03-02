Вторник, 3 марта, 2026
В этом году ВЭФ пройдёт с 1 по 4 сентября во Владивостоке

Фото: правительство России.

В Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума (ВЭФ). Он пройдёт с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке.

Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

«Восточный экономический форум проводится под руководством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и даёт толчок развитию дальневосточной территории. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 3 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму 13,5 трлн рублей», – отметил зампред правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО, председатель комитета ВЭФ Юрий Трутнев.

