В этот день 80 лет назад

По оперативной сводке от Советского Информбюро за 15 августа, войска 1-го Дальневосточного фронта продолжили наступление и заняли несколько населённых пунктов к северо-востоку от города Муданьцзян.

Войска 2-го Дальневосточного фронта продолжали наступление по обоим берегам реки Сунгари во взаимодействии с Амурской речной флотилией, с боем овладели городами Хаолигжэнь, Лянцзянкоу, Синьчунгжэнь и Баоцин.

Войска Забайкальского фронта с боем заняли города Хуадэ, Канбао, Чжанбэй и Долоннор. Войска продолжали наступление к востоку от горного хребта Большой Хинган и продвинулись вперёд на 20 – 30 километров.

Наша авиация наносила удары по войскам противника на поле боя и по железнодорожным узлам Маньчжурии.

Сахалин впервые появился в сводке за 14 августа. Сообщается, что на острове войска 2-го Дальневосточного фронта прорвали пограничную оборонительную полосу противника и продвинулись на юг на 15 – 20 километров.

Корабли и части Тихоокеанского флота с боем овладели корейским портом Сейсин.

С 9 по 13 августа наши войска на Дальнем Востоке взяли в плен более 8000 солдат и офицеров противника.

Тыл – фронту

Напряжённо трудятся в дни войны с японским милитаризмом рыбаки области. Они развернули соревнование команд глубьевого лова за добычу 1000 центнеров рыбы на каждое судно. На заводе «Широкая Падь» команда шкипера тов. Пятака на 13 августа выловила 1164 центнера рыбы (это полтора годовых плана), команда шкипера тов. Кротенко – 1064 центнера. Прекрасные уловы берут команды безмоторных рыбниц тт. Гончарука, Белича, Петрова.

На Охинском нефтепромысле бурильщики повысили темпы проходки, чтобы из новых скважин резко увеличить добычу нефти для страны и фронта. Ежедневно более двух норм дают бригады конторы бурения мастеров тт. Сапогова, Белова. А вахта бурильщика тов. Зубко установила рекордную проходку, выполнив задание за последние пять дней на 326 процентов.

Забойщики Александровского топливного треста тт. Садыков и Бекетов обязались в дни войны выполнять нормы на 150 – 200 процентов. И слово шахтёров не расходится с делом.

Весь световой день работают на лугах колхозники и работники совхозов. До начала уборки урожая нужно завершить сенокос и силосование. Первыми это сделали колхозы Широкопадского района.

По инициативе менжинцев

Колхозники передовой артели им. Менжинского на собрании решили послать подарки бойцам Красной Армии, находящимся на лечении в госпиталях. Каждый колхозный двор выделил 10 яиц, 5 литров молока, сметану, творог, свежие овощи.

Инициативу менжинцев поддержали другие сельхозпредприятия. Так, рабочие и работницы совхоза «Красная Тымь» только за один день собрали и отправили в госпиталь 210 яиц, 24 кг сметаны, 15 кг творога, 70 стаканов махорки. Кроме того, на приобретение подарков собрано 2000 рублей.

Материнская благодарность

Письмо в редакцию

Я – мать двоих детей. Оба они посещают детские ясли № 6, которыми заведует т. Грозная. Когда сдаю детей в ясли, а сама иду на работу, всегда остаюсь спокойной, зная, что моим детям будет здесь хорошо, что они в чистоте и уюте, что вовремя будут накормлены и уложены спать, что им не будет скучно – воспитатели сумеют их развлечь и заинтересовать.

О работе коллектива детских яслей могу сказать только хорошее. Строгий и требовательный руководитель т. Грозная сумела добиться образцового порядка в учреждении. Отлично работают сёстры и няни тт. Онищук, Рахманова, Малофеева и другие. Их очень любят дети. Они очень приветливы с малышами, всегда внимательны к ним и чутки. Добросовестно относятся к своим обязанностям воспитатели. Сестра-хозяйка т. Сыченко и повара заботятся, чтобы еда была вкусная и полезная.

За здоровьем ребятишек следит врач. Она часто проводит лекции для воспитателей, родителей на интересующие матерей темы.

Неудивительно, что дети растут крепкие, здоровые, нормально развиваются и хорошо прибавляют в весе.

З. БЫСТРОВА, работница облпромсоюза. г. Александровск.