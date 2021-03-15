В ФАПе в селе Весточке недрили телемедицинские технологии

Благодаря этому жителям села стали доступны расширенный спектр лабораторной диагностики и оперативные консультации с областными специалистами.

Дополнительное оборудование – следующий шаг в организации «умного» ФАПа. Приобретенная аппаратура позволяет точнее определить параметры здоровья. Это электрокардиограф, анализаторы крови и мочи, в том числе биохимический и гематологический, что позволит исследовать кровь на онкомаркеры. Также в перечень входит индикатор внутриглазного давления, спирометр, пульсоксиметр и тонометр.

– Все оборудование подключается к переносному комплексу, которое имеет доступ к медицинской информационной системе. Есть возможность передачи данных по защищенным каналам связи. Фельдшер может провести полную диагностику организма на месте. Имея объективную картину состояния здоровья пациента, он будет принимать решения по его госпитализации или медицинском наблюдении, – рассказал региональный министр здравоохранения Владимир Кузнецов.

За несколько дней на новом оборудовании проверили состояние здоровья 20 жителей Весточки. У двоих из них были выявлены отклонения в показателях, и они были направлены на дополнительные обследования.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, такую помощь в этом году смогут получать не только жители Весточки. Новое оборудование появится еще в 10 сахалинских ФАПах – в селах Ныш, Арги-Паги, Хоэ, Адо-Тымово, Ясное, Онор, Первомайское, Березняки, Песчанское и Советское.