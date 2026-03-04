В фирменном поезде «Сахалин» сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск появятся вагоны-рестораны

На Сахалине суд апелляционной инстанции поддержал позицию транспортной прокуратуры о необходимости включить вагоны-рестораны и купе-буфеты в состав поездов дальнего следования.

Сахалинская транспортная прокуратура, надзирая за соблюдением прав пассажиров, вскрыла необеспечение граждан горячим питанием в железнодорожном транспорте при длительности поездок свыше 6 часов.

Проверкой установлено, что время следования в пути пассажирских поездов №№ 301/302 сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики и Ноглики – Южно-Сахалинск превышает 12 часов. При этом в нарушение требований законодательства поезда не оборудованы вагонами-ресторанами и купе-буфетами.

Сахалинский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возложении на АО «Пассажирская компания «Сахалин» обязанности оборудовать поезда дальнего следования купе-буфетами и вагонами-ресторанами.

Южно-Сахалинский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Не согласившись с принятым решением, ответчик обжаловал его в суд вышестоящей инстанции.

Однако Сахалинский областной суд поддержал позицию транспортной прокуратуры и оставил судебный акт без изменений.

Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.