Среда, 4 марта, 2026
Домой Лента событий

В фирменном поезде «Сахалин» сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск появятся вагоны-рестораны

Фото: https://okha65.ru/

На Сахалине суд апелляционной инстанции поддержал позицию транспортной прокуратуры о необходимости включить вагоны-рестораны и купе-буфеты в состав поездов дальнего следования.

Сахалинская транспортная прокуратура, надзирая  за соблюдением прав пассажиров,  вскрыла необеспечение граждан горячим питанием в железнодорожном транспорте при длительности поездок свыше 6 часов.

Проверкой установлено, что время следования в пути пассажирских поездов №№ 301/302 сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики и Ноглики – Южно-Сахалинск превышает 12 часов.   При этом в нарушение требований законодательства поезда не оборудованы вагонами-ресторанами и купе-буфетами.

Сахалинский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возложении на АО «Пассажирская компания «Сахалин» обязанности оборудовать поезда дальнего следования купе-буфетами и вагонами-ресторанами.

Южно-Сахалинский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Не согласившись с принятым решением, ответчик обжаловал его в суд вышестоящей инстанции.

Однако Сахалинский областной суд поддержал позицию транспортной прокуратуры и оставил судебный акт без изменений.

Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ