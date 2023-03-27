В формате взаимного интереса. В Новоалександровске прошла встреча мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с жителями

Обсуждали важные темы: ремонт и содержание дорог, развитие культурной и социальной сферы, благоустройство территорий.

Необходимые пояснения давали представители региональных министерств и руководители структурных подразделений муниципалитета, жилищной инспекции.

Большой интерес вызвал вопрос о дальнейшем развитии территорий, входящих в состав городского округа. Это Новоалександровск, Ключи и Новая Деревня. В администрации Южно-Сахалинска перспективы связывают, прежде всего, с активным жилищным строительством. Особенно успешно оно идет в Новоалександровске. За последние несколько лет здесь введено в эксплуатацию более 10 тыс. кв. м социального жилья. Сейчас завершается строительство очередного дома на 102 квартиры. Сдать его планируется до конца 2023 года.

На ул. Науки строится ЖК «Верба». Первая новостройка примет жильцов уже в четвертом квартале нынешнего года. Важно то, что в жилом комплексе предусмотрено строительство социально важных объектов. Например, в одном из корпусов предусмотрены помещения для детского сада на 100 мест. Сдача объекта планируется в 2025 году.

Продолжается работа по переселению жителей из аварийного жилья. За последние 5 лет здесь расселено 54 ветхих дома. Со сдачей новых домов число переехавших семей из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры будет только расти.

– Строительство жилья рождает потребность в социальных учреждениях. Если возводятся дома, значит обязательно должны открываться и новые медицинские, образовательные учреждения, строиться дороги и обустраиваться общественные пространства, – отметил Сергей Надсадин.

Строительство социальных учреждений – одно из приоритетных направлений в работе городской администрации. Так, в Новоалександровске планируется возвести дополнительный корпус школы № 31 на 525 мест. А детский сад на 240 мест должен появиться в Новой Деревне. Здесь же будет построен и новый Дом культуры. Земельный участок под него уже сформирован.

По мнению жителей, необходимо открыть также несколько дополнительных торговых точек для местных товаропроизводителей. Вопрос расширения торговли городская администрация взяла под контроль.

Ухоженные дворовые территории – это тоже важно. В 2023 году в Новоалександровске запланировано обновить несколько дворов по ул. 2-й Красносельской, ул. Науки, а также по ул. 30 лет Победы. Продолжится также текущий ремонт придомовых территорий, фасадов и кровель домов.

Еще один важный вопрос, прозвучавший на встрече, – текущий ремонт дорог. Он тоже в приоритете. В 2022 году, например, были проведены ремонтные работы по ул. 3-й Строительной, ул. Науки, а также улице Центральной в Новой Деревне. Совместно с региональным министерством транспорта области городская администрация проработает проект освещения участка дороги от Новоалександровска до Ключей. И это тоже часть работы по созданию комфортной городской среды для сахалинцев.

– Такие встречи с горожанами обязательно будут продолжены, ведь они для нас очень важны. Общение позволяет правильно выстроить приоритеты и эффективно структурировать текущую работу, – подчеркнул в завершении встречи Сергей Надсадин.

Игорь Калинин.