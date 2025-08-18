В годовщину начала Курильской десантной операции на острове Шумшу торжественно зажгли Вечный огонь

В тот же день, 18 августа, там в присутствии почётных гостей открылась первая очередь военно-исторического мемориального комплекса, посвящённого этой десантной операции.

Штурм острова Шумшу 80 лет назад, 18 августа 1945 года, стал последней крупной операцией советских войск в ходе Второй мировой войны. Десантники атаковали подготовленные позиции японцев, имевших десятикратное численное превосходство, и одержали победу. Противник пытался скинуть десант в море с помощью танков, но не добился успеха.

В мемориальный комплекс включены 13 танков различной комплектации, оставшихся в тех же местах, где их уничтожили. Историки установили, что эти боевые единицы сохранились практически в том виде, в котором были в августе 1945 года.

Осенью прошлого года Президент Владимир Путин поручил увековечить память об участниках операции на Шумшу. Работы взяли под особый контроль заместитель председателя правительства РФ – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор области Валерий Лимаренко. Меньше чем за год предстояло обустроить практически необитаемый остров, подготовить места для мемориала, Вечного огня и пр. На острове развернулась поисковая экспедиция, в которой принимали участие около 100 поисковиков из 35 регионов РФ, а также Казахстана и Белоруссии. Они нашли останки семи бойцов, рассказал руководитель экспедиции Артём Бандура. Поисковики также выкопали гранаты, предметы одежды, каски, японскую посуду. Среди находок была машинка для нарезки теста на лапшу из Страны восходящего солнца.

Сапёры попутно нашли и обезвредили более 6 тыс. боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества. Работы по поиску этих опасных предметов начались с конца мая. Отряд разминирования, которым командовал майор Константин Обухов, проверил 44 га островной земли. Некоторые предметы были вывезены, некоторые были взорваны на месте и утилизированы.

Газовое оборудование для Вечного огня на острове смонтировал ветеран специальной военной операции, участник программы «Герои Сахалина и Курил» Юрий Даценко. По его словам, весь процесс занял четыре дня.

– Материалы поднимали вручную, пришлось 300 метров тащить их в гору, так как на машине туда не проедешь. Ветром огонь не тушится, горелка устроена таким образом, что при любом ветре остаётся фитильное пламя, – рассказал он.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Фото пресс-службы правительства области.