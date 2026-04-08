В гонке сильнейших лыжников в Апатитах сахалинцы были первыми

8 апреля в Апатитах стартовали Всероссийские соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Беляева. В соревнованиях участвуют и сахалинские спортсмены. Они в первый день завоевали две золотые медали.

В гонке с раздельного старта свободным стилем на 5 км бронзовый призер Кубка России в спринте мастер спорта Софья Кузнецова в драматической по накалу борьбе смогла завоевать медаль высшей пробы.

Среди тех, кто претендовал на победу в этом виде программы, островная спортсменка стартовала под 24-м номером. Спустя три минуты на дистанцию отправилась представительница Омска Полина Ващенко. Лыжница из Московской области Маргарита Антонова стартовала под 32-м номером. Спортсменка из Беларуси Анна Королева вступила в борьбу за место на подиуме, когда Софья Кузнецова находилась на дистанции пять минут.

На отрезке 1, 6 км Полина Ващенко показала лучшее время — 3 минуты 24,7 секунды. Островитянка уступала лидеру 0,9 секунды. Маргарита Антонова и Анна Королева преодолели этот участок дистанции, показав одинаковый результат — 3:26,9. Проигрывала Софья Кузнецова лыжнице из Омска за 1,5 км до финиша 1,2 секунды.

Преодолев дистанцию за 11:54,6, островитянка стала с волнением ждать финиш основных соперниц. Полина Ващенко на заключительном отрезке дистанции не смогла «добавить» и проиграла Софье 7,3 секунды. Маргарита Антонова остановила секундомер на отметке 12:03,6. На дистанции оставалась Анна Королева, которая на контрольной отсечке 3,25 км проигрывала Кузнецовой 2,2 секунды. Не по силам было в этот день лыжнице из Беларуси Королевой улучшить время нашей спортсменки, проиграв 3,6 секунды.

Поддержал победный почин Софьи Кузнецовой еще один сахалинец — мастер спорта Данил Нечипоренко. В гонке с раздельного старта свободным стилем на 10 км на контрольной отметке 3,25 км островитянин уступал лыжнику из Ханты-Мансийского АО Егору Митрошину 5,3 секунды. За 5 км до финиша уже Митрошин проигрывал сахалинцу 1,6 секунды. Преодолев червонец за 21:23,9 Данил Нечипоренко выиграл у занявшего второе место Митрошина 12,9 секунды . Максиму Зубцову (Мурманская область), замкнувшему тройку призеров, Данил «привез» 37,3 секунды.

Справка

Беляев Владимир Викторович приехал в г. Кировск Мурманской области по комсомольской путевке в 1963 году и свою трудовую деятельность начал в ПО «Апатит». В 1965 году он становится председателем спортивного клуба ордена Ленина треста «Апатитстрой». Благодаря его инициативе и при поддержке руководства треста и города в регион пришел большой спорт.

Большое значение В. Беляев придавал лыжному спорту. Команда лыжников треста была неоднократным чемпионом России и первенства ЦС ДСО «Труд», а воспитанница клуба Любовь Мухачева в 1972 г. в Саппоро стала Олимпийской чемпионкой в лыжной эстафете. Все это помогло провести в Апатитах первый чемпионат СССР по лыжным гонкам среди женщин на дистанции 30 км. 12 апреля 1975 года на апатитскую лыжню вышли неоднократные чемпионки мира и Олимпийских игр Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Нина Селюнина и другие. Каждый лыжный сезон в те годы сильнейшие лыжники страны любили завершать в Апатитах участием в «Гонке Звезд», организатором которой был В. Беляев.

В 1989 г. В. Беляев стал директором республиканской учебно-спортивной базы по зимним видам спорта «Аметист». Затем он становится генеральным директором АО «Коласпортланд», в состав которого тогда вошел и только что построенный в г. Апатиты Дворец спорта на ул. Победы, 4 (ныне муниципальное учреждение «Учебно-спортивный центр «Атлет»).

В 1994 году трагическая случайность оборвала жизнь этого замечательного человек. С 1996 года в память о нем в Апатитах каждой весной проводится гонка сильнейших лыжников.

Игорь КАРПУК.