Игоря Витальевича Молчановского помнят на Сахалине как специалиста, создававшего авиационную службу безопасности на островах. Сын военнослужащих, он и свою жизнь связал со служением стране.
35-летним...
Чиновник признан виновным в серьезных преступлениях – получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст....
Есть немало поклонников этих роскошных растений, которые ждут этого момента и устремляются к местам их произрастания, чтобы полюбоваться пышным цветением и сфотографировать эту роскошь.
Рододендроны...
Сильная Анастасия
Сахалинская тяжелоатлетка Анастасия Демченко завоевала серебряную медаль чемпионата России.
Соревнования проходили в Новом Уренгое и собрали более 250 спортсменов со всей страны.
Анастасия выступала в...