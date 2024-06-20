Корреспондент проник на рыбоводный завод на Сахалине, чтобы выяснить, как растут кета и горбуша

Островной регион славится красной рыбой. И вот уже через пару месяцев стаи горбуши и кеты отправятся на нерест в реки Сахалина и Курил. Часть лосося попадёт в руки специалистов рыбоводных заводов. Экскурсия на лососёвом рыбоводном заводе (ЛРЗ) «Фирсово» интересна не только приезжим, но и даже тем, кто родился на Сахалине.

Вместе с экскурсантами на заводе побывала и корреспондент. Гид Вероника Тарская, в прошлом году признанная «Лучшим экскурсоводом-2023» на конкурсе «Гостеприимный Южно-Сахалинск», по дороге на ЛРЗ обстоятельно рассказывала о главных достопримечательностях областной столицы, истории области, флоре и фауне и многом другом.

А на рыбоводном заводе увлекательные факты о лососе представил туристам главный рыбовод Дмитрий Павлюк.

Хотя река Фирсовка, где находится ЛРЗ, и считается горбушовой, на самом предприятии в большинстве своём разводят именно кету.

– У этих двух видов рыб есть отличительная черта, которая для нас очень важна. Кета в 90% случаев возвращается в ту реку, где появилась на свет, даже если биохимия воды поменяется. А горбуша может и в соседнюю реку пойти или вообще в другой регион или страну. Поэтому для завода выгодней заниматься разведением кеты в большем количестве. Хотя и от горбуши мы не отказываемся, – рассказал Дмитрий Павлюк.

Цель рыбоводного завода – поддержка аквакультуры, восполнение популяции лососёвых рыб не только Сахалинской области, но и всей страны. Именно этим здесь и занимаются, стараясь по возможности приблизить всё к естественной среде.

Ход тихоокеанского лосося начнётся в середине августа. Но самое занимательное сейчас происходит внутри завода. По нему мы прошлись тем же путём, который проходят рыбы. В Фирсовке ставится забор, и лосось отправляется на завод по каналу-рыбоходу.

– По каналу идут косяки рыбы для искусственного нереста, и по нему же скатываются уже выращенные мальки, – уточнил Дмитрий Павлюк.

Конечно, не всю рыбу забирают с реки. Основную часть горбуши, а это 168 тыс. особей (именно столько вмещает в себя Фирсовка), пропускают вверх по течению, чтобы она размножалась в естественной среде. А вот кету, которая выращена искусственно, отправляют на завод, чтобы она во время своего нереста не погубила горбушу. Здесь всё как в естественной среде – пороги и течение. Дальше рыба попадает в накопитель. Вот тут и начинается подготовка к размножению. Самцы помещаются выше по течению, чтобы, как в природе, до самок доходили ферменты, и она подготавливала икру к оплодотворению.

Кстати, способность размножения у лососёвых подразделяется на две категории: рабочая и абсолютная плодовитости. Это то, какое количество живой икры способна сметать одна рыба. Абсолютная показывает общее количество икры в ястыках в самке. Рабочая – количество, способное развиться в мальки. И она обычно меньше абсолютной. Ведь не вся икра способна сохраниться. Плодовитость горбуши по Сахалинской области составляет 1,5 тыс. абсолютной и 1,25 тыс. рабочей. А у кеты – 2,5 тыс. абсолютной и 2,25 рабочей.

Специалисты дожидаются, когда икра у самок становится рассыпчатой, и тогда начинается забой. Никакого живодёрства тут нет, поскольку лосось так или иначе погибнет после вывода потомства. А уже после забоя и сбора проводят искусственно оплодотворение икринок. После определённых манипуляций их отправляют на созревание в цех-инкубатор.

Сложно, но не менее интересно проходит подсчёт икринок и мальков. Всё это делается ручным способом, но двумя методами: весовым и объёмным. При первом общий вес делят на вес икринки и получают определённое количество. При втором же считают количество икры или мальков, к примеру, в кружке и потом выясняют, сколько таких тар влезает в аппарат типа бокс. Кстати, насчёт последнего.

Аппарат типа бокс – это приспособление, где вызревает икра в стадии покоя в инкубационном цеху. В него помещаются 600 тыс. икринок горбуши и 500 тыс. кеты. Условия почти такие же, как в нерестовом бугре в реке: будущие мальки находятся в темноте, омываются проточной холодной водой, насыщенной кислородом, и готовятся к выклеву. От инкубации икры до подращивания молоди проходит около 3 месяцев.

В питомнике мальки подрастают и затем переходят в пруды, где готовятся к выходу в море. Вся система прудов на заводе соединена между собой трубами, по которым перемещается молодь. В каждом пруду живёт своя группа, чтобы маленькие не погубили больших. Кормят их каждый час.

В момент постройки завода, в 2006 году, его мощность составляла 30 млн икринок горбуши. Сейчас же здесь выращивают до 2 млн молоди горбуши и до 45 млн кеты.

В этом году на ЛРЗ «Фирсово» вырастили 37,6 млн молоди кеты и 567 тыс. горбуши. Они ещё крепнут. Но совсем скоро, набрав вес в 1,2 грамма, мальки отправятся в море. Под покровом ночи, пока хищник спит, в реку выпускают по 3 млн мальков. А дальше начинается их долгий путь по морям и океану.

Анастасия КАРАМУШКИНА,

наш специальный корреспондент.

А вы знали?

Одна оплодотворённая икринка способна выдерживать давление до 60 килограммов. Ещё она способна прожить без воды до 24 часов.

А вот мальки, направляясь в море, скатываются хвостом вперёд, чтобы в случае опасности быстро ускользнуть от хищника вверх по течению.