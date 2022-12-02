В гостях у Пушистика. Символ наступающего года проживает в зоопарке

Ну что можно посмотреть зимой в Сахалинском зооботаническом парке в областном центре? Пустынные дорожки, заснеженные малые формы и здания без признаков жизни… Журналист «Советского Сахалина» побывал на месте и убедился, что такая версия не имеет ничего общего с действительностью. Полутора часов не хватило, чтобы ознакомиться со всеми действующими экспозициями, а впечатлений набралось на отдельное объемное повествование. Впрочем, обо всем по порядку.

Театр начинается с вешалки, а зоопарк с приматника

Это комфортное помещение появилось у центрального входа в зооботанический парк благодаря программе реконструкции. Теперь оно вполне может служить отправной точкой в обширной экскурсии по всей территории.

Приматник начинается с искусственного водоема, где живут разноцветные карпы. При виде людей они сразу устремляются к ним навстречу. Их можно покормить. Для этого неподалеку установлен специальный аппарат, выдающий за небольшую денежку корм для этих красавцев. Он специальный, не вызывающий ожирения…

А в главной экспозиции, посвященной обезьянкам и прочим приматам, такая возможность не предусмотрена. Потому что у обезьян строгий рацион.

В помещении царит полумрак, но отсеки, в которых за стеклом живут гиббоны и прочие обезьянки, подсвечены. Например, «квартира», где живет семейная пара белоруких гиббонов. Самец Орфей очень энергичный, подвижный. Он тут же приступил к осмотру посетителей, при этом лихо перелетая с одной прочной ветки-сухостоины на другую.

Сложилось впечатление, что Орфей демонстрирует свои мощные бицепсы! А самочка Ксюша, которая имеет более темную окраску шерсти, держится гораздо скромнее, предпочитает выглядывать из-за веток. Почему их называют белорукими? У них светлые мордашки и ладошки, такое впечатление, что на руках белые перчатки.

— Потомства у этой парочки пока нет, — объясняет выступивший в роли экскурсовода сотрудник зооботпарка Максим Величко. — Они довольно долго друг к другу привыкали и присматривались. Надеемся, теперь-то уже наладили отношения. Оба уже не первый год живут на Сахалине, Орфей раньше поселился на острове.

По утрам эти гиббоны громко поют – издают своеобразные жалостливые звуки. Таким образом они в природе метят свою территорию, не пуская на нее соперников.

Некоторые посетители думают, что обезьяны жалуются на свою жизнь, но это заблуждение, просто песенки у них такие. Кстати, по соседству в полном одиночестве живет еще одна самочка по прозвищу Геля. Ее отселили намеренно, потому что гиббоны однолюбы и не нужно мешать чужому счастью.

Что приснилось броненосцу?

В соседнем вольере другие обитатели – зеленые обезьянки лакомятся фруктами и… вениками. Кстати, веники березовые и не только, заготавливают их заранее и хранят в специальных морозильниках.

Зеленые обезьянки отлично прижились на Сахалине, вывели потомство в прошлом и нынешнем году. Глава семейства, совершенно не обращая внимания на любопытных людей за стеклом, проводил на самой верхотуре, у потолка, процедуру груминга одному из малышей – массаж с причесыванием.

Эти и другие обитатели в спячку не впадают, любоваться ими можно круглый год.

А еще в вольере живет любопытный, но очень уж любящий поспать в своем домике броненосец. Он не конфликтует с обезьянками, потому что у разных животных разные ярусы обитания. Когда броненосец спит, иногда лапками дергает, как собака. Ну снится ему что-то свое, броненосное. А некоторые посетители переживают, думают, бедное животное нервничает. Это не так.

Березовые «грибы»

В вольерах на открытом воздухе — валлийские козочки. Они уже давно прописались в зоопарке и неизменно радуют детвору. У новичков – нутрии. Их привезли с Камчатки, они отлично прижились на острове и дают хорошее потомство. В общей сложности здесь обитает уже почти полтора десятка таких красавчиков с серебристыми и белыми шубками. Теперь нутрии являются одним из «магнитов» для юных посетителей.

Интересно, что в зооботпарке скоро совсем не останется традиционных металлических клеток для обитателей, их постепенно и целенаправленно заменяют на прочные закаленные стекла.

Еще одно инженерное нововведение вызвало недоумение: металлические колпаки на стволах берез в одном из вольеров. Нижняя часть ствола в таком виде напоминает странный гриб. Интересуюсь, что это такое? Оказывается, в этом вольере раньше обитали еноты. Они большие любители верхолазания, вот и пришлось устраивать для них препятствия, чтобы не залезали на верхушки.

Редкостный Филя

Сахалинский зооботанический парк сотрудничает практически со всеми зоопарками России, в том числе с главным — Московским зоопарком. Столичных коллег интересуют отдельные обитатели, такие, как рыбный филин, амурские тигры и белоплечие орланы. Интересно, что рыбные филины в масштабах всей страны содержатся лишь в двух зоопарках — в московском и сахалинском. С местной пернатой редкостью вскоре познакомились и мы. Зовут его Филя. В дикой природе встречается только на Курилах.

В рамках обмена на Сахалин в разное время прибыли питомцы из зоопарков Калининграда, Красноярска, Челябинска и других крупных центров.

Вольер для Коляна

Бросается в глаза, что на территории продолжается строительство новых помещений, вольеров. На днях сдали в эксплуатацию сооружение с небольшим искусственным прудом и даже водопадом. Это специализированный вольер для роскошного самца выдры по прозвищу Колян. Несколько лет назад он попал под колеса автомобиля, получил травмы, ослеп на один глаз. Сотрудники зоопарка его выходили. Сначала дали ему кличку Колокольчик из-за музыкальных писков, которые малыш издавал.

Теперь же зверек повзрослел и кличка трансформировалась в имя Колян. Шустрый водоплавающий хищник на кличку отзывается.

Отдельный вольер строится для мелких хищных птиц. Они интересные, эффектные, особенно коршуны, но сейчас им тесновато, ждут новоселья. А у белоплечих орланов новоселье уже состоялось. И теперь эти царственные птицы великолепно получаются на фото, они стали местными фотозвездами. В свое время эту пару, самца и самочку, вынужденно изъяли из природы, они получили травмы. Птицы обычно образуют постоянные семейные пары на всю жизнь. Но потомства у нашей пары пока не было, и скорее всего потому, что до сих пор птицы жили в стесненных условиях. Ждем пополнения!

Отдельный домик строится для кенгуру. Впрочем, у них и сейчас в распоряжении есть отапливаемое помещение, так что зимний холод им не страшен.

Новички и старожилы

К «новинкам сезона» условно можно отнести алтайских маралов. Вольер с этими грациозными копытными действует рядом с оленями. Маралы появились в зооботпарке в 2021 году.

К старожилам относят медвежью пару: медведицу Машу и ее сына Ваньку. Рядом с ними проживают молодая медведица Юля и уссурийский медведь Ежа. Косолапые ждут по-настоящему зимних морозов и снега, у них все готово к спячке в уютных берлогах.

У амурских тигров Амура и Глории с некоторых пор появилась соседка — канадская пума. Точнее, это самец пумы, получивший загадочное имя Нилахас. Выяснилось, что это слово «Сахалин», записанное наоборот. При виде людей Ниласхас встал, потянулся, выгнул спину – ну прямо как домашняя кошка, только раз в «цать» крупнее и мощнее.

С пингвинами напряженка

В зоопарке пока нет животных, для которых круглый год необходима водная среда.

— Это в планах, как и строительство других объектов, в частности, нового здания ветеринарной клиники, проект которой прошел экспертизу, — рассказал Максим Величко.

А сотрудница зоопарка Елена продемонстрировала потрясающего симпатягу из породы домашних длинношерстных кроликов. Это мохнатое существо по имени Пушистик живет в специальном вольере. В прежние времена здесь действовал контактный зоопарк, и детвора могла гладить милых зверушек. Теперь это «Деревенское подворье», и контакт с его обитателями происходит по желанию самих животных и под присмотром зоопарковских специалистов.

Елена отметила, что у Пушистика, как и у его лопоухих собратьев, настроение и поведение очень сильно зависит от поведения опекающих их людей. Если отношение к животным доброе, то и настроение у ушастиков мирное и спокойное.

К слову, кролик является одним из символов наступающего 2023 года по восточному календарю. Так что возьмем комментарий на заметку!

Семен РЕЧКИН.