«В гробу карманов нет». О меценатстве и народной памяти

Фраза, вынесенная в заголовок, принадлежит краснодарскому предпринимателю Сергею Николаевичу Галицкому, владельцу футбольного клуба «Краснодар», ставшему на днях впервые в своей истории чемпионом России.

Почему на Сахалине нужно внимательно присмотреться к этому событию?

Потому что жизнь и убеждения Галицкого могут заставить задуматься предпринимателей всей России. Но немного истории.

Сергей Галицкий – создатель крупнейшего в стране ритейлера, известной сети магазинов «Магнит». В 2018 году он продал свой бизнес, когда пришёл к убеждению, что бизнес – это не только способ заработать деньги. И решил сделать жизнь людей лучше, развивая родной Краснодарский край.

Одним из первых его начинаний стало создание футбольного клуба. 22 февраля 2008 года — официальная дата рождения «Краснодара». В тот день владелец клуба в офисе ПФЛ получил лицензию команды второго дивизиона. По итогам чемпионата «Краснодар» в первый же год вышел в Первый дивизион.

Параллельно Галицкий развивал инфраструктуру клуба. Выкупил базу ФК «Кубань» в пригороде Краснодара, запустил спортивную школу. В ФНЛ «быки» сразу заставили соперников воспринимать себя всерьёз (10-е место по итогам первого сезона). А уже на следующий год «Краснодар» поднялся в РПЛ.

У Сергея Николаевича сразу получилось влюбить футбольный мир в своё детище. В 2010 году миллиардер открыл клубную академию.

В 2016 году «Краснодар» переехал на собственный стадион, который стал настоящим украшением города. Специалисты называют его лучшим в Европе. Более 20 млрд рублей — во столько бизнесмену обошлась новая арена. Но до титулов дело долгое время не доходило. Раз за разом команде Галицкого не хватало совсем немного. За 17 лет «быки» трижды брали бронзовые медали чемпионата России, дважды выходили в финал Кубка. В прошлом сезоне остановились в шаге от первого чемпионского титула. И вот наконец-то мечта Галицкого воплотилась в жизнь: «Краснодар» завоевал «золото». Бюджет клуба – 25 млн. У «Зенита», занявшего второе место, – 125. «Зенит» содержит «Газпром». «Краснодар» содержит Галицкий.

По разным оценкам, с 2008 года Сергей Галицкий потратил на бренд «Краснодар» около 400 млн долларов. Из «дорогой игрушки» клуб с годами превратился в смысл жизни основателя. И бросать этот проект он не намерен даже после смерти.

«Мне нужно, чтобы после меня финансировался клуб «Краснодар», футбольная школа и всё остальное. Стадион и так далее. В гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе, и ты должен отдавать этому обществу. Ты не сможешь съесть два завтрака, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником», — откровенничал Галицкий в одном из интервью.

Но футболом Сергей Галицкий не ограничился. Вокруг красавца стадиона он построил чудеснейший парк, который любят и которым гордятся жители Краснодара.

На свои сбережения Галицкий отремонтировал улицу Красную – центральную улицу города. Выполнил полный ремонт старейшего городского стадиона «Динамо». Ремонтируется легендарный когда-то, но заброшенный в 90-е кинотеатр «Аврора». На праздники он финансирует украшение улицы Красной иллюминацией, необычными праздничными локациями.

А теперь, может быть, самое главное! Это отношение горожан к своему земляку! Если бы он захотел, его бы просто носили на руках. В городе его все обожают. Все понимают, что Галицкий – это Человек, который посвятил всего себя людям. При этом необычайно скромный человек. Ни в партийных или административных органах не проявляется. С прессой общается очень редко.

Недавно в народ просочилось, что у Галицкого обнаружена онкология. И без СМИ об этом узнали все. Теперь представляете, как болел весь юг России за его футбольную команду, а точнее, за него, за его мечту! И «Краснодар» стал чемпионом!

На Сахалине много богатых людей. Как бы хотелось, чтобы мы узнали их так, как знают своего земляка краснодарцы.

Сергей Кащеев.