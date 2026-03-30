В Хабаровске завершились матчи двенадцатого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А

«Сахалин» на отличной спортивной ноте завершил вояж в этот город. В субботу островитянки добились успеха в поединке с «Тюменью» 3:1. Сутки спустя выиграли у «Уралочки-2-УрГЭУ» (Свердловская область) 3:0.

Открывал третий день соревнований поединок «Сахалин» — «Тюмень». Дебют встречи был за островитянками. Команда показывала классный атакующий волейбол. У игроков получалось отличная и надежная игра на блоке, результативные атаки, подкрепляемые надежной игрой в обороне.

Счет на табло наглядно отражал преимущество сахалинок над соперницами 6:2, 7:3, 15:6. Старший тренер «Тюмени» Виталий Орлов вынужден был взять тайм-аут. О чем шел разговор наставника со своими игроками, останется тайной. Главное, довольно быстро разница в девять очков сократилась до четырех 15:11. «Сахалин» смог по ходу сета перезагрузиться и восстановить статус кво в партии 19:12. Соперник не желал сдаваться 19:17. Концовка сета осталась за нашими девушками, которые без лишней нервотрёпки завершили партию в свою пользу 25:20.

Начало второго сета было за «Тюменью». У «Сахалина» стали наблюдаться недочеты в игре, которые хорошо были видны в защите, на блоке и особенно в атаке, когда мяч все чаще «не находил» площадку. Пропала командная игра. Как результат — островитянки постоянно были в роли догоняющих 2:4, 6:10, 8:13, 10:18. В какой-то момент затеплилась небольшая надежда на спасение партии 15:21, но ей не суждено было сбыться. «Тюмень» в этом сете выглядела на площадке превосходно и по праву праздновала успех 17:25 и 1:1.

В третьей партии «Сахалин» с первых розыгрышей дал понять дружине из Тюмени, что сбой в игре во втором сете был небольшим недоразумением, который разобрали в перерыве и сделали правильные выводы. Довольно быстро островная дружина убежала вперед 7:2. Соперник показывает свой неуступчивый спортивный характер и заставляет дважды подряд ошибиться островитянок на приеме подачи 7:4.

При счете 13:7 связующая Мила Оликова выдала на своей подаче серию из трех эйсов 16:7. Такой поворот в матче несколько обескуражил игроков «Тюмени». «Сахалин» оставил за собой партию 25:13 и 2:1.

В решающем четвертом сете первые розыгрыши были за соперницами 2:4, 3:6. Вначале островитянки дважды сравнивали счет 6:6, 7:7, а затем понеслись к очередной виктории в чемпионате. Настоящим кошмаром стала для игроков «Тюмени» разыгравшаяся доигровщица Дарья Федосеева. Четыре подряд атаки она завершила результативно. Спустя минуту довела счет до 17:9. В концовке встречи сахалинские девушки сбавили обороты и позволили соперницам набрать семь очков. Итог четвертой партии 25:16 и 3:1 в матче.

Вечером «Амурские тигрицы» (Хабаровский край) были сильнее «Уралочки-2-УрГЭУ» (Свердловская область) 3:0 (25:21, 25:22, 25:11).

В заключительном матче двенадцатого тура «Сахалин» четвертый раз в чемпионате встречался с «Уралочкой-2».

Наши девушки горели желанием одержать очередную победу в Хабаровске, тем самым завершить тур со стопроцентным результатом.

Дебют встречи получился просто обескураживающим для соперника. Из пяти очков, выигранных островитянками, два добыла в копилку команды доигровщица Дарья Федосеева, завершив свои подачи эйсом. Затем положительным примером подруги по команде воспользовалась блокирующая Таисия Дробышева, оформив эйс и доведя счет до 3:7.

Соперницы медленно входили в игру и в первых розыгрышах ничего не могли противопоставить агрессивным атакам сахалинок. Постепенно свердловчанки «проснулись» и все чаще их атаки стали достигать цели. Сократив счет до одного очка 9:10, «Уралочка-2» показала, что и она не имеет ничего против, чтобы добиться победы не только в партии, но и в матче.

Игра смотрелась, обе команды показывали достойный волейбол, в котором были двойные и одиночные блоки. Отличная, главное результативная, игра в нападении. Увидели болельщики так называемый возврат-комбинации, при которых игрок первого темпа идет на взлет, а игрок второго темпа демонстрирует выход к сетке по типу комбинации «крест» или «обратная волна», но после этого возвращается в свою зону, где и совершает нападающий удар. Стали свидетелями обманных ударов морита, названного в честь его автора — японца Дзюнго Мориты. Цель этого приема — запутать блок соперника: нападающий «идет на взлет», кажется, что совершит удар по мячу в его высшей точке, но делает это только тогда, когда защитники уже приземлились и на мгновение потеряли ориентацию. Игра смотрелась. И не только болельщикам не приходилось скучать, но и наставникам команд, о чем говорит счет 11:12,11:14, 13:14, 14:17, 16:18. Казалось, что концовка партии будет валидольной, но островная дружина усилила мощь атак, при счете 18:23 Дарья Федосеева на подаче делает подряд два эйса 18:25.

Во втором сете «Сахалин» с первых розыгрышей смог навязать соперникам свою игру. Островитянки просто куражились на площадке, получая от своей игры удовольствие. Так, Дарья Федосеева завершила подряд три атаки команды точными ударами в площадку соперниц. Тут же отметилась двумя эйсами Валерия Шарапанова 6:10. Много хлопот доставляла игрокам «Уралочки-2» Олеся Иванова. Проигрывая 9:15, свердловчанки не смирились с поражением, бились за каждый мяч и доставляли сахалинкам немало проблем 15:19, 17:21, 18:23. И все же островитянки не позволили соперницам размочить счет в матче 19:25 и 0:2.

В третьей партии характер игры не поменялся. У «Сахалина» в этот день получалось все на площадке, у их соперника мяч порой просто валился из рук. Уверенная, красивая виктория 14:25 и 0:3 в матче.

Вторыми в воскресный день на площадку вышли «Амурские тигрицы» и «Тюмень». Хабаровчанки одержали четвертую победу в этом туре 3:1 (19:25, 25:23, 25:23, 25:13).

Тринадцатый тур чемпионата наша команда также будет проводить в Хабаровске. С 8 по 12 апреля островитянки встретятся с «Динамо-Метар-2» (Челябинская область) и с «Динамо-Уфимочка Баш ГАУ» (Уфа).

В шестом туре чемпионата наши девушки в Южно-Сахалинске встречались с этими командами. С «Метаром-2» оба поединка островитянки завершили в свою пользу 3:0 и 3:1. А вот с «Уфимочкой Баш ГАУ» поделили очки. Вначале гости праздновали победу 1:3. Спустя два дня «Сахалин» взял реванш 3:1.

Игорь КАРПУК.

Фото пресс-службы ВК «Сахалин».

