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В Химках не наш день. Футбол

6 октября ФК «Сахалин» провёл очередной гостевой матч первенства России по футболу во второй лиге (дивизион «Б», группа 3). Соперник – подмосковный клуб «Химки-М». Хозяева победили 1:0.

Как отметили в пресс-службе ФК «Химки-М», это был труднейший поединок, красно-чёрные взяли верх благодаря голу, забитому на 85-й минуте.

После 24 игр у «Сахалина» 9 побед, 5 ничьих, 10 поражений и по-прежнему 8 место в турнирной таблице из 15 команд. Островитяне забили 21 мяч, пропустили 22.

Нашу команду отличает низкая результативность. Меньше забили только аутсайдеры группы «Квант» и «Коломна» – по 19 мячей.

12 октября «Сахалин» едет на игру с «Композитом» (Павловский Посад). Этот клуб с 49 очками расположился на третьей строчке турнирной таблицы. И он лидер по забитым мячам – 47.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

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