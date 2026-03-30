Понедельник, 30 марта, 2026
Домой НОВОСТИ

В хоккейная сборная Углегорска победила команду правительства Сахалинской области

Встреча прошла на крытом корте спортивного комплекса «Углегорский» в поддержку участников специальной военной операции и собрала полные трибуны неравнодушных болельщиков.

Итог игры: 14:8 в пользу углегорцев. Но, несмотря на разницу в счёте, настоящими победителями стали зрители. Они тепло встретили гостей, активно поддерживали обе команды.

Команда хозяев –по-настоящему народная. В её составе игроки Ночной хоккейной лиги, тренеры, работающие с юными спортсменами и любители, выходящие на лёд от случая к случаю.

Помимо самой игры, программа мероприятия включала мастер-класс для начинающих хоккеистов. Его провёл Максим Захаров – мастер спорта, тренер по развитию хоккея СШ «Кристалл», выступавший в составе сборной правительства. Дети не только отработали навыки под руководством опытного наставника, но и получили полезные подарки: игровую форму, памятные шайбы и удобную для игр бутылочки для воды.

Занятия хоккеем в Углегорске открыты для детей от 4 лет – мастер-класс стал отличным стимулом для новых достижений.

Ольга АНДРЕЕВА.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ