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В Холмске на 66 -м году скоропостижно скончался редактор газеты «Визит» Сергей Фёдоров

Изданием он руководил почти 30 лет. Популярность у горожан газета снискала публикацией материалов, защищающих права жителей района, объективной оценкой промахов местных властей и близостью к читателю.

Сергей Федоров вместе с журналистами «Советского Сахалина» вскрыли коррупционную схему, которая привела экс-руководителя областного управления пенсионного фонда и его сообщника на скамью подсудимых.

Редакция газеты «Советский Сахалин» выражает глубокие соболезнования родным и близким принципиального журналиста.

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