Понедельник, 2 марта, 2026
В Холмске открыли первую в районе сетевую автозаправку группы компаний ННК

До этого момента автоводителей здесь обслуживали частные АЗС, и это влияло на цены. Неоднократно холмчане обращались к власти с просьбой привлечь крупного поставщика топлива в район.

Губернатор Валерий Лимаренко торжественно перерезал ленточку и оценил качество работы новой заправки.

– Мы обратились к компании с просьбой построить АЗС в нескольких городах, где работают только частные поставщики, – сказал глава области. – Наш партнер является производителем топлива и имеет возможность реализовывать его дешевле. С открытием этой станции в Холмске в среднем цена на бензин упала на 20 рублей за литр. Для жителей это очень важное событие. Мы благодарны ННК за ее социально ответственную позицию.

Новая АЗС работает в круглосуточном режиме и соответствует современным стандартам безопасности и комфорта. Здесь шесть топливораздаточных колонок. Резервуары рассчитаны на пятидневный запас топлива. Причем в продаже все виды бензина.

Также для посетителей АЗС работают кафе, где можно подкрепиться перед поездкой, и магазин с продуктами и автотоварами для путешествий

Жители региона уже оценили изменения. Раньше многим приходилось ездить заправлять свои авто в Невельск.

Елена КУЛИКОВА.

